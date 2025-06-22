英國QS世界大學排名 中央、東華、元智進步超過60名

QS 2026世界大學排名近日公布。（擷取自QS網頁）

2025/06/22 22:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕英國高等教育調查機構QS，近日公布2026世界大學排名，台灣共有27校進榜，與去年相同，各校名次也有消有長。而此次排名進步較多的公立大學包括中央大學、東華大學都進步超過60個名次，私立大學則以元智大學一舉躍升超過百名最為強勢，校方異口同聲分享，永續是關鍵。

此次QS參與排名校數有8467校，共1501校列入排名。台灣上榜27校中，名次大多較去年進步，如台大從68名再挺進到63名，並創下歷年最佳排名，其他如成大、清大、陽明交大、台科大、北科大、台師大、中山、中興、政大等都是進步，私校如淡江、東海、中原等也進步。

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元智大學躍升144個名次

細觀此次進步較多的大學，公立學校部分有2校一舉提升超過60個名次，包括中央大學提升63個名次到第588名、東華也往前61個名次闖進第1282名；至於私立大學則是元智大學大幅提升144個名次，來到1156名最多，表現亮眼。

中央大學指出，學校在「雇主聲譽」方面展現顯著進步，從去年28.2分提升至38.7分，進步幅度超過37%。顯示畢業生在就業市場中受青睞，具紮實專業實力與良好職場適應力。另外，學校今年在「永續性」指標取得 60.6分，位居全國第六，分數相較去年成長超過1倍，進步幅度達117.2%，為此次所有評比指標中表現最亮眼者。另「學術聲譽」指標亦有顯著成長，反映學校於全球學術界的能見度與研究影響力持續提升。

東華大學校長徐輝明則分析，學校在2025年QS學科排名中，於「藝術與設計」領域獲得全球第201至260名，在台灣入榜的5所大學中名列第4名；在「社會科學與管理」領域則獲得全球第501至550名，在台灣入榜的9所大學中名列第9名。同時，學校也在永續發展領域的成績上，有不錯的表現，使得整體QS世界大學排名有所提升。而未來將在永續發展、雇主聲譽及國際研究網絡等指標上持續精進，提升排名。

元智大學校長廖慶榮則提到，學校5個學院皆設有英語學士專班，並設立國際書院以整合雙語教學資源，提供完整的英語學習環境。目前「國際學生比例」已超過10%，來自50個國家。且校方近年來積極延攬優秀外籍教師，目前外籍專任教師比例超過10%，為全國綜合大學之冠，也進而使「論文引用率」及「國際研究網絡」等指標表現顯著提升。此外，校方積極推動永續發展，陸續獲得大獎肯定，也是關鍵。

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