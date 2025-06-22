屏東集團婚禮登場！抽中東京、曼谷蜜月機票 新人超開心

屏東縣集團婚禮抽機票，得獎新人好開心。（記者羅欣貞攝）

2025/06/22 19:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一年一度屏東集團婚禮今天（22日）下午在縣府大禮堂登場，30對新人在親友的見證與祝福中攜手步上紅毯，共同迎接人生最重要的時刻，現場還加碼抽出東京、曼谷蜜月機票，抽中的新人十分開心。

今年集團婚禮以「屏東有囍，希望有你」為主題，由屏東縣長周春米擔任主婚人，屏東地方法院院長李昭彥證婚；在小歌手演唱「今天你要嫁給我」及可愛花童進場中揭開序幕，30對佳偶一一進場，主持人將他們彼此相識相戀的故事道出，增添溫馨氣氛，在「愛的宣言」環節中，新人們真情流露，彼此許下承諾，接著浪漫一吻，氣球自空中灑落，全場熱烈歡呼鼓掌，見證充滿愛與感動的幸福時刻。

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屏東縣長周春米表示，成就一個家庭，要擔負更多責任，縣府會做大家生兒育女的最佳後盾，除了有生育津貼首胎2萬元、第二胎以上3萬元，還有到宅月嫂80個小時免費服務等非常好用，後續縣府也會在許多鄉鎮興建托嬰中心，明年就有10所，成為大家最棒的隊友，成就希望、創造希望，祝福新人幸福牽手一輩子。

由朋友介紹認識、交往3年的王重盛、許郁苹都在公部門服務，王重盛說，因為之前曾在縣府服務，支持縣府辦的活動與婚育政策，所以知道集團婚禮的訊息後馬上報名。

屏東縣政府贈送每對新人一萬元家樂福提貨券，提供婚紗造型服務，讓新娘以最美姿態出場，婚禮現場還有總價值8萬元的家電好禮抽獎，縣長周春米更加碼抽出兩組蜜月機票，現場驚呼連連，抽中日本東京雙人機票的施競驤和張雅涵開心說「沒有想到會抽中！」，雖然早已計畫好去其他國家蜜月旅行，但還是會先去東京玩一趟。泰國曼谷機票得主徐如賢、李靜雯剛好是代表全場上台宣誓的新人，他們國小就認識，曾經同時在北部工作，大約5年前開始交往，抽中機票笑說「就去曼谷度蜜月！」。

為讓全場留下更多美好回憶，縣府也特別設置幸福馬車及婚禮拍貼機，讓新人與親友們一同記錄難忘時刻。

屏東縣集團婚禮今天浪漫登場。（記者羅欣貞攝）

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