聖帕颱風料週一生成！ 預估路徑曝光 專家揭對台影響

氣象署預估今年第2號颱風「聖帕」成形後的移動路徑圖。（圖翻攝自中央氣象署）

2025/06/22 19:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本南方海面的熱帶擾動95W，已於今天（22日）下午2點增強為熱帶性低氣壓TD03，氣象署預估未來有發展為今年第2號颱風「聖帕」的趨勢。有氣象專家指出，準聖帕對台沒有影響，不過7月開始西北太平洋會「熱鬧」起來，可能要多加留意。

根據氣象署資訊，TD03今天下午2點在硫磺島東南東方生成，中心位置在北緯23.0度、東經146.0度，以每小時28公里的速度朝西北方向前進，預計明天（23日）有增強為聖帕颱風的趨勢，但持續朝日本移動，對台灣沒有直接影響。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」下午發文指出，「第2號『聖帕』颱風即將形成！目前位於關島北方海域，在副熱帶高壓導引下朝西北或北北西前進，預估週三（25日）左右影響日本關東地區。由於發展環境欠佳，即便成為颱風，也是弱弱爛爛的，對台灣沒有影響，請大家放心。但7月第1週西北太平洋會更加『熱鬧』，可能要留意。」

至於本週天氣，氣象署目前預估週三以前各地為多雲到晴，午後有雷陣雨，中南部清晨至上午要留意有零星降雨。週四（26日）起南方雲系北移，水氣增多，南部及東南部整天不定時有短暫雨，其他地區還是有午後雷雨，尤其中部以北、宜花地區，類似天氣型態可能會持續到7月初。

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