清境農場牧羊犬氣球命名票選 名車退燒 牧羊Q、黑仔拉鋸

清境農場巨型牧羊犬氣球命名票選中，大氣球原型來自這隻牧羊犬的外型。（清境農場提供）

2025/06/22 19:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場暑假要推出高達3.6公尺的巨型牧羊犬氣球，發起命名活動，第一階段挑出「勞斯萊斯」、「牧羊Q」、「黑仔」、「希望」4個名字，20日起開放網路票選，3天投票情況，「勞斯萊斯」排第四，「牧羊Q」跑第一， 7月2日農場會正式讓巨型牧羊犬氣球亮相，並揭曉它的名字。

清境農場有9隻牧羊犬，是趕羊秀中很受歡迎的小可愛，因為已經有叫「藍寶」、「堅尼」和「瑪莎拉蒂」的牧羊犬，因此此次設計製作的牧羊犬氣球，第一階段徵求命名就請網友捨棄這3個名車的名字，而在15日第一階段收到名字中，選出「勞斯萊斯」、「牧羊Q」、「黑仔」、「希望」4個名字，20日到26日中午投票，得票數最高的就是巨型牧羊犬氣球的名字。

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名車、超跑迷依然很多，但討論熱度似乎稍褪，因此牧羊犬氣球的命名票選活動，進行到今天第3天，「勞斯萊斯」依然有支持者，但得票數三天都在第四名，而一路跑最快的是「牧羊Q」，網友說看到Q就想到可愛，直覺要給它一票；「黑仔」、「希望」則競爭激烈，昨日「希望」第二，今天則「黑仔」衝到第二。

清境農場表示，牧羊犬氣球命名投票到26日中午截止，會以得票數最高的作為氣球的名字，屆時也會從投票者中抽出一位獲得國民賓館住宿券。但會到7月2日才正式揭曉命名，當天也會讓牧羊犬大型氣球亮相。

清境農場巨型氣球命名選出4個名字供網友票選，目前牧羊Q保持領先。（清境農場提供）

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