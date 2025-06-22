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    學習勘輿結緣南瀛科教館 陳重鳴、李麗珠夫婦樂趕場當志工

    陳重鳴（右）與李麗珠（右）夫妻擔任南瀛科學教育館志工逾10年，館長何秋蓮（中）頒發「銀河獎」。（記者劉婉君攝）

    陳重鳴（右）與李麗珠（右）夫妻擔任南瀛科學教育館志工逾10年，館長何秋蓮（中）頒發「銀河獎」。（記者劉婉君攝）

    2025/06/22 20:17

    〔記者劉婉君／台南報導〕家住台南市仁德區的陳重鳴與李麗珠夫婦，13年前因學習勘輿，意外與南瀛天文館結緣，11年前從電子公司退休後，即成為南瀛科學教育館的志工，2人攜手服務，合計服務時數已超過6000小時，獲頒「銀河獎」。2人更立志要成為快樂志工，目前服務的單位均超過10個，有時還要趕場，最高1天連跑5個單位，雖然累，心情卻很愉快。

    66歲的陳重鳴與小1歲的李麗珠，2人均對風水勘輿有興趣，13年前跟著老師走訪南瀛科學教育館時，意外看到館方招募志工的訊息，2人便決定退休後也要前往擔任志工，2年後離開職場，便身體力行，加入志工隊，服務迄今，陳重鳴累積服務時數已達4551小時，李麗珠也有2031小時。

    陳重鳴表示，當時勘輿課程老師曾稱讚南瀛科學教育館的地理環境，且到這裡服務，可以遠離城市的喧囂，又有很好的視野，夫妻倆因而決定成為志工，服務十餘年來，協助引導遊客及其他交辦事項，沒有壓力感，環境很好，視野又寬廣，心情也放得更開，即使前幾年疫情期間，也幾乎每週都會到館服務，幫忙館內消毒或提醒遊客戴口罩等。

    除了在南瀛科學教育館，李麗珠目前同時是15個單位的志工，陳重鳴也有超過10個的服務單位，2人越做越多，「我們約好要一起當快樂的志工」。陳重鳴說，成為志工之後，認識很多好朋友，1週7天都在服務，他笑說，「以前上班時恨不得週休2日，現在當志工則是恨不得有第8天可以休假」，有時1天當5處的志工，早上先到國小當導護志工，接著到區公所服務，下午成為古蹟的志工，晚上再到美術館，最後一站回到社區巡邏，生活多采多姿，身體一定會累，但很開心。

    南瀛科學教育館頒發象徵恆心與奉獻的「銀河獎」，給陳重鳴及李麗珠等11位持續服務達10年以上，且累計服務時數滿1500小時的志工，至今全館僅30人獲得此獎。

    陳重鳴與李麗珠夫妻攜手成為快樂志工，擔任南瀛科學教育館志工已逾10年。（記者劉婉君攝）

    陳重鳴與李麗珠夫妻攜手成為快樂志工，擔任南瀛科學教育館志工已逾10年。（記者劉婉君攝）

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