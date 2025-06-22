未來一週高溫逾32度！午後防雷陣雨 後半週注意大低壓帶發展

未來一週仍將持續高溫。（資料照）

2025/06/22 19:02

〔記者林志怡／台北報導〕近期連日高溫炎熱，中央氣象署指出，未來一週仍會維持夏季溫度，各地普遍有32至35度高溫，且局部氣溫仍可達36度，另週三前大台北地區、東北部地區、各地山區需注意午後雷陣雨，週四後受南方雲系影響，各地都要注意午後局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員張承傳指出，週三前各地維持多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後雷陣雨發生區域則主要在大台北地區、東北部地區與各地山區。

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週三起風向將轉為偏南風至東南風，午後雷陣雨發生區域也轉移至大台北地區、中南部地區及其他山區，週四至週日則進一步受到南方雲系影響，南部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區則是多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，且雨區會較上半週擴大。

張承傳也提到，接下來一週各地都會維持夏季的氣溫，普遍白天可達32至35度左右，且明後天的大台北地區、中南部地區、花蓮等可能有36度高溫出現。

此外，張承傳說，目前日本硫磺島東南東方有一個熱帶性低氣壓，有發展為颱風的趨勢，但預計後續會直接往日本前進，對台灣並無影響，要注意的是下週後半期，南海到菲律賓海區域將有大低壓帶出現，是否會有天氣系統發展，還有待後續觀察。

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