為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    未來一週高溫逾32度！午後防雷陣雨 後半週注意大低壓帶發展

    未來一週仍將持續高溫。（資料照）

    未來一週仍將持續高溫。（資料照）

    2025/06/22 19:02

    〔記者林志怡／台北報導〕近期連日高溫炎熱，中央氣象署指出，未來一週仍會維持夏季溫度，各地普遍有32至35度高溫，且局部氣溫仍可達36度，另週三前大台北地區、東北部地區、各地山區需注意午後雷陣雨，週四後受南方雲系影響，各地都要注意午後局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報員張承傳指出，週三前各地維持多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後雷陣雨發生區域則主要在大台北地區、東北部地區與各地山區。

    週三起風向將轉為偏南風至東南風，午後雷陣雨發生區域也轉移至大台北地區、中南部地區及其他山區，週四至週日則進一步受到南方雲系影響，南部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區則是多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，且雨區會較上半週擴大。

    張承傳也提到，接下來一週各地都會維持夏季的氣溫，普遍白天可達32至35度左右，且明後天的大台北地區、中南部地區、花蓮等可能有36度高溫出現。

    此外，張承傳說，目前日本硫磺島東南東方有一個熱帶性低氣壓，有發展為颱風的趨勢，但預計後續會直接往日本前進，對台灣並無影響，要注意的是下週後半期，南海到菲律賓海區域將有大低壓帶出現，是否會有天氣系統發展，還有待後續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播