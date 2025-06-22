歷經4年「市長陪你拍」洗禮 黃偉哲：無懼同學出招

台南市長黃偉哲揮舞彩帶，展現另類飄逸感。（台南市政府提供）

2025/06/22 18:42

〔記者王姝琇／台南報導〕「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第3場次今日下午於慈濟高中登場，包括東區、永康區、新化區、新市區、龍崎區、歸仁區、關廟區等7區，共19所國中、631位榮獲市長獎。黃偉哲歷經4年「市長陪你拍」洗禮，完全無懼同學的出招，拍出讓同學滿意的照片；也肯定學生在各領域的優秀表現，並勉勵學子懷抱熱情與勇氣，迎向嶄新的挑戰。

黃偉哲表示，很開心能頒發市長獎給最優秀的同學，在座每一位都是台南之光。他也打趣表示，今天不曉得同學們會秀出何種創意的姿勢來拍照，但一定都富有創意。他也相信同學們未來在人生中不管遇到任何困難與挑戰，都可以克服、超越。

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今日有永康國中的同學身穿原住民族泰雅族的族服來領取市長獎，也有南科實中國中部，以及大灣高中國中部的同學過去在國小畢業領取市長獎時，就跟黃偉哲拍過「市長陪你拍」，今日國中畢業再來跟市長合照一次，人生二次的畢業照都有黃偉哲市長的位置，這樣絕無僅有的經驗，一定會成為同學日後人生重要的滋潤。

教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行與勵志等七大類，自110學年度起創新推出「市長陪你拍」活動，鼓勵學生自由發揮創意與市長合影，留下獨一無二的青春回憶。具創意的合照還有機會登上市長社群平台限時動態，鼓勵畢業生勇敢展現自信與活力。

獲市長優學獎的大灣高中國中部楊承豫同學，兼具學術實力與運動表現，是典型的全方位優秀代表。就讀體育班期間，屢次代表本市參加全國划船賽事，從113年全中運殿軍一路奮戰，114年終獲得銅牌佳績，展現不懈精神。在學業方面，他擅長數學，會考成功拿下A+，以自律與努力為自己創下亮眼成績。

獲市長勵志獎的永仁高中國中部李品誼同學，雖因腦性麻痺無法言語與自主行動，卻始終以堅強意志投入學習。她靠著家人與師長的陪伴克服重重困難，珍惜每次上課的機會，也積極參與校園活動，不僅是女籃場邊最忠實的球迷，更在運動會參與大隊接力，感動全場。她以行動證明，真正的勇氣是不放棄每一次成長的可能。

獲市長勵志獎的崇明國中盧懷宇同學，因先天性白化症導致視力僅為常人十分之一，卻從未向困難低頭。他克服眼球震顫與畏光等障礙，堅持閱讀與創作，不僅學業表現亮眼，更在繪畫上屢獲佳績，展現驚人毅力與藝術才華，是最動人的學習典範。

「市長陪你拍」考驗台南市長黃偉哲體力。（台南市政府提供）

今天「市長陪你拍」出現伏地挺身姿勢，考驗台南市長黃偉哲體力。（台南市政府提供）

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