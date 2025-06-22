國防部暑期戰鬥營以高雄最多，中正預校科學體驗營受歡迎。（校方提供）

2025/06/22 18:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國防部今年暑期推出18個戰鬥營、體驗營，以高雄陸海空軍共6個營隊最多，尤其中正預校科學體驗營受歡迎，今年規劃科學闖關結合全民國防新課程，藉由科學實作與戰場應用情境交互設計，引導學生理解國防科技於生活中實際應用，提升科學探究能力及國防參與意識。

全民國防暑期戰鬥營將於7月22日至8月22日登場，今年推出18個營隊共26梯次，包括阿帕契特戰戰鬥營、傘訓戰鬥營、蘭陽鯨探訪戰鬥營、國防科技實作戰鬥營等，還有新聞研習營、醫學暨戰傷救護研習營等，總計將召訓1470人。

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以高雄陸海空軍共推出6個營隊最多，各有3個戰鬥營、體驗營，將召訓11梯次共680人，包括陸軍推出裝甲戰士戰鬥營、中正國防幹部預備學校科學體驗營3天2夜，空軍推出航空戰鬥營、航空科技體驗營5天4夜，海軍推出兩棲勇士挑戰營、海上生活體驗營4天3夜。

尤其中正預校科學體驗營受歡迎，以科學實作為核心，結合全民國防教育理念，設計多元體驗式課程，包括竹蜻蜓製作（力學原理）、DNA粗萃（生物科學）、戰傷救護與戰場壓力調適（心理），培養學生科學素養外，強化應變處置與自我防護能力，透過生活化科學活動，增進學生對國防科技應用了解。

今年特別規劃科學闖關結合全民國防是新課程，設置與國防知識、軍事科技及生活應用相關實作挑戰關卡，涵蓋物理現象、化學變化及生物觀察等主題，透過團隊合作與問題解決歷程，引導學生從操作中理解國防科技於生活中實際應用，提升科學探究能力及國防參與意識。

中正預校表示，去年度課程以全民國防教育為主軸，藉由科學體驗課程引導學生初步認識國防與科技結合，今年延續原有規劃精神基礎，進一步強化實作課程深度與全民國防理念連結，並藉由科學與戰場應用情境交互設計，提升學生對國軍任務特性與全民防衛責任的認同與理解。

國防部暑期戰鬥營以高雄最多，中正預校科學體驗營受歡迎。（校方提供）

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