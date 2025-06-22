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    首頁　>　生活

    樂城生活節台南西市場登場 逾2千人參與「體驗」市集

    小朋友參加紙芝居創意劇團台語劇場－紅蘿蔔劇場，小朋友開心的說台語聽故事。（記者王姝琇攝）

    小朋友參加紙芝居創意劇團台語劇場－紅蘿蔔劇場，小朋友開心的說台語聽故事。（記者王姝琇攝）

    2025/06/22 18:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕2025樂城生活節於21、22日在台南西市場登場，以「城市三聲道」為主題，聚焦選品、走讀、文本，搭配6場親子手作體驗、2場文化走讀及講座，貼近地方社群生活、實踐永續理念，2天計吸引逾2000人共襄盛舉。

    活動執行單位鴻梅文創表示，為期2天的樂城生活節以「體驗市集」為設定，並號召24個攤位品牌響應，這些攤商多數長期關注地方與永續議題，每位攤商絞盡腦汁推出手作活動，另也邀請宜蘭頭城、屏東春日的地方實踐家現地開講，帶來令人耳目一新的主題市集體驗。

    來自彰化的「旅庫．彰化」以深度走讀和永續旅遊為主題，帶來「旅庫．禮盒」推廣永續旅遊；台南「透南風工作室×織事集」合作，特別與草頭黃工作室合辦「西市場布街走讀」。屏東春日「VUVU MADE有山手製造」，開啟民眾對原民食農與傳統工藝想像；屏東林邊「大小港邊熱帶漁林」推廣在地蚵仔手作體驗。

    此次體驗活動更邀請多次獲得台新藝術獎提名的「稻草人現代舞團」帶領身體五感體驗；「職人匠心傳統工藝推廣協會」帶來榻榻米杯墊手作活動；「正忠中藥行香包」製作與炎炎夏至互相呼應。「淺山植藝工作室」以雲林古坑的長輩們撿拾檳榔落果，透過檳榔炭榔液的流動圖騰，將檳榔炭泥化為富有流動圖騰的創作媒材。

    除了市集、手作活動與工作坊，民眾還能領取市集地圖，在與攤主互動的過程中，收集各攤提供的印章、貼紙或小廢料等創作元素。完成專屬的地圖創作，吸引許有親子檔、情侶檔及國際遊客駐足體驗。

    透南風x織事集合作推出打卡便可體驗「廢布料小粽裝飾」。（記者王姝琇攝）

    透南風x織事集合作推出打卡便可體驗「廢布料小粽裝飾」。（記者王姝琇攝）

    「淺山植藝工作室」將檳榔炭泥化為富有流動圖騰的創作媒材。（記者王姝琇攝）

    「淺山植藝工作室」將檳榔炭泥化為富有流動圖騰的創作媒材。（記者王姝琇攝）

    2025樂城生活節於21、22日在台南西市場登場。（記者王姝琇攝）

    2025樂城生活節於21、22日在台南西市場登場。（記者王姝琇攝）

    民眾領取市集地圖，收集各攤提供的印章、貼紙或小廢料等創作元素，透過拼貼完成專屬的地圖創作。（記者王姝琇攝）

    民眾領取市集地圖，收集各攤提供的印章、貼紙或小廢料等創作元素，透過拼貼完成專屬的地圖創作。（記者王姝琇攝）

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