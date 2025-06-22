基隆海興泳池假日抽乾清洗惹怨 志工致歉：休假才有人手幫忙

基隆外木山海岸邊的海興游泳池，今天（22日）在海興游泳協會志工與市府產業發展處合作展開抽水清除作業。圖為今天抽乾泳池的樣貌。（記者俞肇福攝）

2025/06/22 18:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕日前才剛舉行基隆市中華國小浮潛取畢業證書的海興海水游泳池，多年來吸引民眾下海游泳；基隆市政府和海興游泳協會今天（22日）早上起封閉海水進入泳池後，開始啟動抽水馬達抽乾海水，順勢將底層泥沙排出外，清除掉附著的石蚵、藤壺，避免泳客被刮傷。但假日清洗泳池引發民眾質疑，志工表示，假日才有人手一起幫忙，請遊客體諒。

海興海泳池位於台電協和發電廠儲油槽外的外木山海岸，早年被愛游泳人士築造游泳池，並在海岸邊搭建簡易清洗設備，並利用山泉水設立沖水設備，因為海水隨著潮汐不舍晝夜自動換水，對於喜愛海泳的遊客而言，不用收錢且相對室內泳池又沒有消毒水氣味，每到夏天是消暑勝地。

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基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀說，一到7月學校放暑假時，海興游泳池會成為游泳課程的地點，海興游泳協會的人都會在6月挑一天自發性的清理游泳池，確保泳客安全。當新冠肺炎疫情期間，清理工作停辦3年，2024年6月才恢復每年清洗工作。她表示，如果沒有抽乾水池，不知道隱藏多少刮傷的風險，所以每年要抽水清理及檢查。

有民眾帶著家人來戲水，卻發現泳池被封閉清洗中，質疑為何挑假日清理？協會人員表示，志工是義務幫忙，平日有工作，假日才有人手一起幫忙，請遊客體諒。等到清理後，工作人員再取出堵住排、入水中的沙包，讓海水重新注入池內，並開放民眾下水遊玩。

基隆外木山海岸邊的海興游泳池，今天（22日）在海興游泳協會志工與市府產業發展處合作展開抽水清除作業。圖為今天抽乾泳池的樣貌。（記者俞肇福攝）

基隆外木山海岸邊的海興游泳池，今天（22日）在海興游泳協會志工與市府產業發展處合作展開抽水清除作業。圖為日前外木山海上長泳賽時，右下角的海興海泳池充滿海水的樣貌。（記者俞肇福攝）

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