為台爭光！台南裕文國小管樂團 奪澳洲管樂節賽金賞獎

台南東區裕文國小管樂團遠征澳洲管樂節比賽，首奪金賞獎，為台灣爭光。（裕文國小提供）

2025/06/22 19:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區裕文國小管樂團日前受邀跨海參加澳洲第63屆澳洲學校管弦樂節比賽（63rd Australian School Band and Orchestra Festival），成為史上首支到澳洲參賽的台灣小學隊伍，並在22日榮獲本屆比賽最高榮譽「金賞獎」，為台灣爭光！

裕文國小管樂團創立於2011年，由三至六年級學生組成，分為初級與中高級團，長年於台南市及全國學生音樂比賽中屢創佳績。從2017年起，連年代表南市參加全國學生音樂比賽，今年更榮獲全國管樂合奏項目特優最高榮譽，實力深獲肯定。

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裕文國小校長陳彥宏領軍與教務主任張茵茵、指揮老師許家銘、樂團總監葉玲雅及英文老師李家妮5名師長，帶領24名優秀學生出訪澳洲進行音樂比賽與國際交流。

此次遠赴澳洲參賽，校方說，這不僅是音樂實力的展現，更是文化交流的里程碑，孩子們在正式比賽中演出精準、音色渾厚、團隊默契十足，最終榮獲評審一致讚賞並頒授「金賞獎」殊榮。

除了比賽表現傑出，裕文管樂團隊亦與Australia Annandale North Public School展開音樂與文化交流，經由合奏、遊戲與互動，建立跨國友誼，拓展學生的國際視野。

陳彥宏表示，能夠成為台灣第1支踏上澳洲學校管樂節舞台的小學團隊，這是裕文無上的榮耀。孩子們用音樂感動世界，也讓世界聽見台灣的美好與教育的力量。裕文會持續以音樂為橋樑、推動國際教育，培養學生具備多元文化與全球視野，邁向世界、創造未來。

台南東區裕文國小管樂團遠征澳洲管樂節比賽，首奪金賞獎，為台灣爭光，右二為裕文管樂團指揮老師許家銘。（裕文國小提供）

台南東區裕文國小管樂團遠征澳洲管樂節比賽，首奪金賞獎，為台灣爭光。（裕文國小提供）

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