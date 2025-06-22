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    海洋世界無奇不有！ 南方四島海域驚見蛇鰻頭頂發光

    海洋世界無奇不有！頭殼發光蛇鰻現身。（陳盡川提供）

    海洋世界無奇不有！頭殼發光蛇鰻現身。（陳盡川提供）

    2025/06/22 17:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋世界真的無奇不有！澎湖海洋保護志工團隊進行南方四島例行性海域巡查，突然在珊瑚礁岩區發現頭殼發光蛇鰻，發現者陳盡川戲稱蛇鰻已修煉到成仙狀態，PO網分享並笑說有神快拜！網友妙語回應法海在哪？趕快來收服成精的蛇妖。

    陳盡川在潛水巡查過程中，驚喜發現匿身在珊瑚礁區的蛇鰻，頭頂發光，好像修煉到頭殼發光的神仙境界，因此PO網開玩笑叫網友有神快拜。但網友回應更為精闢，戲稱蛇鰻已化煉成精，白蛇傳中的法海和尚何在？要趕快出面收妖，一來一往見對話，讓人相當莞爾！

    根據海洋專家鑑定，這尾頭頂發光的蛇鰻，真正的學名是虎斑長圓鯙，多半發現自珊瑚礁湖淺海域，甚至是僅僅2-4公尺深的珊瑚洞穴，亦出現於礁砂交錯區，相當罕見，且生性好隱藏，一般僅能在礁穴深處見到其外露的頭部，以魚類為食，外界資料不多。

    由於虎斑長圓鯙數量稀少，不宜多作利用，雖然未列入保育類動物，但不建議捕捉。一旦有誤捕狀況，或可供大型水族館教育展示用，有助於解開其生態之謎。

    陳盡川說有神快拜！網友要法海出來收妖。（陳盡川提供）

    陳盡川說有神快拜！網友要法海出來收妖。（陳盡川提供）

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