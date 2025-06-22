突破輪椅限制推動身障路權 蔡秉澄獲總統教育獎

突破輪椅限制，北市成功高中學生蔡秉澄逐步推動身障者的路權及共融環境，獲總統教育獎殊榮。（教育部提供）

2025/06/22 17:15

〔記者林曉雲／台北報導〕障礙不能限制一個人的無限可能，台北市成功高中學生蔡秉澄1歲多時失去行走能力，從小輪椅就是他的雙腳，深刻感受到身障兒童不被理解的感覺，也體會到無障礙環境與共融的重要，認真學習神經肌肉解剖學與藥物學知識，取得業餘無線電人員執照及內政部國土管理署人本規劃師培育計畫種子教師，具備研議行人路權的專業知識，一步步推動普及身障的社會友善意識，獲得今（2025）年總統教育獎殊榮。

蔡秉澄在學校認真學習各種專業知識，以充實每次能為身障兒童發聲的內容，學習英文、日文、西班牙文，及神經肌肉解剖學與藥物學知識，也是地板滾球BC3組台北市代表隊選手，2017年參與身障聯盟「小真人圖書館」培力課程，走入社區、學校、社團，努力去除社會對身障兒童的刻板印象，營造更友善的共融環境，更陸續擔任5場全國性、國際性論壇的發言兒少代表，希望給其他身障兒童信心，去年獲選為第5屆全國十大傑出青少年，也是台北市青年局第1屆青年事務諮詢委員及台北市第10屆兒少代表。

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同獲得總統教育獎肯定的國立東石高中學生莊宇僑，出生於嘉義縣阿里山鄉，家境貧困，父母以臨時工維生，要照護6個孩子不容易，他自小由外公外婆撫養長大，國中時到朴子學習角力，遇見教練黃俊勝，如同暖流，給他依靠，角力令他燃起希望。

但莊宇僑國一時腦中積水停訓一年，國二因免疫失調導致頭皮嚴重發炎，訓練時常有膿包破裂流血，疼痛讓他數次想放棄，但想到教練的鼓勵及自己對角力的熱愛而堅持下去，經歷生命低谷讓他更珍惜比賽機會，去年全國中等學校運動會，獲得希臘羅馬式高男組第10級130公斤級項目第一名，也在總統盃全國角力錦標賽中奪得第一名，未來希望回到阿里山鄉推廣角力運動，在偏鄉學校帶領孩子們勇敢追夢。

東石高中學生莊宇僑因學習角力而有不一樣的生命，未來希望回阿里山帶領偏鄉孩子追夢。（教育部提供）

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