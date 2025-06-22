遊覽車全面裝設駕駛識別設備 交通部補助最高2000元

交通部即日起開放遊覽車業者申請駕駛識別設備裝設補助。示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/06/22 17:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕為避免遊覽車駕駛超時及疲勞駕駛，交通部修法要求遊覽車全面裝設具駕駛識別功能的設備，明年元旦起上路。交通部對此祭出補助措施，業者即日起可申請裝設補助，額度以裝設金額49％、2000元為上限，申請期限至8月31日或預算用罄止。

全台約有1萬4000輛遊覽車，全設有GPS監控系統，當車速、駕駛時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗，就會發出告警，資料也即時傳回公路局系統。

請繼續往下閱讀...

不過公路局系統無法識別實際執勤駕駛身分，因此修正「汽車運輸業管理規則」，自2026年1月1日起，遊覽車應裝設駕駛識別設備，並依主管機關管理需要，提供駕駛人資訊介接至指定平台。

已有遊覽車業者自主裝設駕駛識別設備，但為使政策全面推行，公路局規劃補助要點。遊覽車設置駕駛識別設備可申請補助，補助額度以未稅金額49％為上限，並不得超過2000元，每車限補助1次。業者要自核定補助次日起算30天內，與設備廠商完成簽約；並自核定補助次日起算120天內完成裝設；設備必須維持正常運作至少5年。

公路局組長梁郭國表示，本次補助是一次性專案補助，經費共2500萬元，預計可補助1萬2500輛遊覽車，補助申請期限至8月31日或預算用罄為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法