為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遊覽車全面裝設駕駛識別設備 交通部補助最高2000元

    交通部即日起開放遊覽車業者申請駕駛識別設備裝設補助。示意圖。（記者蔡昀容攝）

    交通部即日起開放遊覽車業者申請駕駛識別設備裝設補助。示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/06/22 17:09

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為避免遊覽車駕駛超時及疲勞駕駛，交通部修法要求遊覽車全面裝設具駕駛識別功能的設備，明年元旦起上路。交通部對此祭出補助措施，業者即日起可申請裝設補助，額度以裝設金額49％、2000元為上限，申請期限至8月31日或預算用罄止。

    全台約有1萬4000輛遊覽車，全設有GPS監控系統，當車速、駕駛時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗，就會發出告警，資料也即時傳回公路局系統。

    不過公路局系統無法識別實際執勤駕駛身分，因此修正「汽車運輸業管理規則」，自2026年1月1日起，遊覽車應裝設駕駛識別設備，並依主管機關管理需要，提供駕駛人資訊介接至指定平台。

    已有遊覽車業者自主裝設駕駛識別設備，但為使政策全面推行，公路局規劃補助要點。遊覽車設置駕駛識別設備可申請補助，補助額度以未稅金額49％為上限，並不得超過2000元，每車限補助1次。業者要自核定補助次日起算30天內，與設備廠商完成簽約；並自核定補助次日起算120天內完成裝設；設備必須維持正常運作至少5年。

    公路局組長梁郭國表示，本次補助是一次性專案補助，經費共2500萬元，預計可補助1萬2500輛遊覽車，補助申請期限至8月31日或預算用罄為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播