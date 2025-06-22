小四女童「英文考99分被打」 虎媽︰讓她記得別再犯錯

近來一名虎媽聲稱，小學女兒英文只有99分，所以狠狠打她手心1下，聲稱是希望她別再犯錯，該文一出，反遭百萬網友炎上怒轟。（圖擷取自Threads，本報合成）

2025/06/22 20:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕學生時代遭受過棍棒教育的學生，心理創傷大多無法隨著時間流逝被抹滅。近來一名虎媽自述，小學4年級的女兒英文考了99分，所以狠狠打她手心1下，聲稱是希望她別再犯錯，該文一出，反遭百萬網友炎上怒轟。

這名媽媽日前在於IG、Threads等社群平台發文指出，女兒將英文考卷拿出來後，默默把手伸出來講出「妳打我吧！」，她一看到考卷分數為99分則當場傻住，接著宣稱英文月考一定要拿100分，否則「少一分，打一下」，「這是她一直以來做得到的事，她也知道我不是在追求分數本身，而是希望她別因為太簡單而放鬆警覺。」

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這名媽媽還強調，國小四年級的英文對女兒來說一點都不難，但越簡單的題目，越容易掉以輕心，而這次少的那1分，就是女兒粗心寫錯的，「不是不會，而是不夠細心。我真的狠狠打了她一下，不是出於憤怒，而是想讓她記得這件事的重要性」，另外，她還聲稱自己知道分數不是一切，但認為每個孩子的潛力和紀律，是需要適時被提醒的。

她繼續解釋自己的行為，「有壓力，不代表就是愛不夠；打那一下，其實比誰都更捨不得。我也在學習，怎麼當一個更平衡的媽媽。嚴格與溫柔之間，其實沒有標準答案，只能不斷地去拿捏、去調整。」貼文曝光後，原PO的教育方式與理念除了引起大批網友砲轟，在Threads更高達300多萬人次瀏覽。

補教老師楊陽也在臉書粉專轉發此事，提醒停止這樣教孩子英文，並強調頂尖的學習者就算被這樣養出來，也會內心傷痕累累，「考試是為了讓你理解孩子懂了多少，不是拿來當作一個追求的標準，更不是拿來幫孩子貼上標籤的工具」；家庭醫學專科醫師王姿允則拜託家長別抹煞孩子學習的熱情，「不要用那區區幾分來衡量孩子的價值。」

對於大眾的譴責聲浪，這名媽媽事後發文澄清，自己打女兒並不是情緒失控或體罰，而是「母女倆有默契」，加上她對女兒的英文比較要求，反觀女兒其他科目很普通，甚至還有不及格的，但她從沒罵過半句，「因為我知道她已經很努力了」，正因為英文是女兒唯一有自信的科目，因此她想讓女兒知道，「妳可以發光，就不要隨便鬆手。」

然而，多數網友看完澄清聲明後仍不買帳，「以後不要怨女兒把她丟安養院」、「真實版《你的孩子不是你的孩子》」、「認真覺得這媽媽需要去精神科掛號」、「亞洲的父母好像大部分都只看到-1，看不見+99？」、「會心甘情願和媽約定沒有100分就打自己的？我看女兒根本是不敢有怨言吧」、「她完全沒有覺得她有問題，更沒有像她說的想改，她只是想嘲諷，這種媽媽真可怕」。

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