死神手中搶回180命 桃園表揚30位救護義消

桃園市消防局22日舉辦今年救護義消救護技術評比及去年協勤績優與特殊事蹟有功人員表揚活動。（桃市府提供）

2025/06/22 21:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市消防局今（22）日舉辦今年救護義消救護技術評比及去年協勤績優與特殊事蹟有功人員表揚活動，總計表揚30位協勤救護義消，副市長蘇俊賓表示，救護工作不易，不僅仰賴消防同仁的專業訓練與即時應變，更需要各界醫療資源協力合作，市府將持續改善作業環境、提升設備能量，及結合各界資源完善救護體系。

蘇俊賓表示，桃園市去年緊急救護出勤案件達12萬7056件，其中OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院人數達180人，創下歷年新高，展現消防局長期努力的成果，市府近年也積極導入智慧科技，解決救護過程中的實務挑戰。

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5G「救護一路通」 到院縮短1分24秒

他提到，過往救護車常因交通壅塞或紅燈延誤，影響黃金救治時間，甚至引發碰撞事故，為此，交通局與消防局合作，透過GPS定位及5G技術推動「救護一路通」專案，去年1月起先以聖保祿醫院周邊道路試辦，今年也推行至衛福部桃園醫院周邊道路，成功執行交通號誌即時控制，共觸發號誌變換2580次，有效將平均通行時間縮短1分24秒，爭取到搶救生命的黃金時間，大幅提升救護效率，也榮獲「2024亞太資通訊科技應用獎」肯定。

台北長庚紀念醫院院長黃集仁表示，今年適逢消防署成立與緊急醫療法施行30週年，亦是桃園市義消救護大隊成立第10週年，桃園市在緊急醫療體系上的投入與成果深獲肯定，堪稱全國標竿，急診團隊將持續與消防單位緊密合作，精進技術與設備，確保民眾享有最先進、最安全的緊急救護服務。

桃園市消防局22日舉辦今年救護義消救護技術評比及去年協勤績優與特殊事蹟有功人員表揚活動。（桃市府提供）

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