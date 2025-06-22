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    基隆8國小校長大搬風 2國小遴選校長7搶1

    基隆市國小校長轉任遴選作業日前落幕，轉任暨新任校長布達典禮預計8月1日登場，華興國小校長苗其志（圖左三）轉任堵南國小校長，堵南國小校長胡智強（圖右三）轉任尚仁國小。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市國小校長轉任遴選作業日前落幕，轉任暨新任校長布達典禮預計8月1日登場，華興國小校長苗其志（圖左三）轉任堵南國小校長，堵南國小校長胡智強（圖右三）轉任尚仁國小。（記者俞肇福翻攝）

    2025/06/22 17:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育界8月人事大搬風，市政府所屬學校共有8所國小轉任及新任校長走馬上任，將於8月1日舉行轉任、新任校長宣誓就職布達典禮。

    基隆市教育圈2025年沒有國中校長轉任或退休，僅有武崙國中校長陳政暉、碇內國中校長張雁婷遴選連任通過；另外，安樂國小校長蕭玉盞、正濱國小校長王佩蘭申請退休，帶動這一波校長轉任與新任大搬風。

    國小校長4年任期屆滿，申請連任遴選全數通過，分別有信義潘志煌、建德胡宗光、五堵李健銘、碇內黃正昆、中和賴麗雯、德和賴鴻吳、暖暖彭雪峰、仙洞江照男、中華詹麗娟。

    轉任校長有深美國小陳建文轉任深澳國小、深澳國小莊智森轉華興國小、尚仁國小楊金芳轉任深美國小、成功國小陳怡君轉任正濱國小、華興國小苗其志轉任堵南國小、堵南國小胡智強轉任尚仁國小。

    安樂國小、成功國小新任校長遴選作業於7月5日舉行，2國小校長遴選作業均為7搶1；安樂國小校長遴選順序為謝翠娟、巫建男、朱婕翎、陳建銘、洪毓琄、陳建豪、莊士杰，成功國小校長遴選作業順序為陳建豪、謝翠娟、洪毓琄、巫建男、莊士杰、朱婕翎、陳建銘。

    基隆市國小校長轉任遴選作業日前落幕，轉任暨新任校長布達典禮預計8月1日登場；原任尚仁國小校長楊金芳（圖左二）將轉任深美國小校長。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市國小校長轉任遴選作業日前落幕，轉任暨新任校長布達典禮預計8月1日登場；原任尚仁國小校長楊金芳（圖左二）將轉任深美國小校長。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市國小校長轉任遴選作業日前落幕，轉任暨新任校長布達典禮預計8月1日登場，原深澳國小校長莊智森（圖左三）轉任華興國小、原深美國小陳建文（右三）轉任深澳國小校長。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市國小校長轉任遴選作業日前落幕，轉任暨新任校長布達典禮預計8月1日登場，原深澳國小校長莊智森（圖左三）轉任華興國小、原深美國小陳建文（右三）轉任深澳國小校長。（記者俞肇福翻攝）

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