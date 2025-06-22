師生走向國際開啟升學新選擇 雙北、台南引進安大略高中雙聯學制

台北市聯盟學校與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學制合作備忘錄。（圖由NEDFC提供）

2025/06/22 16:23

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕師生邁向國際化教學及海外升學新選擇！台北市、新北市、台南市多所高中職陸續與加拿大卓越國際學院（OIA）合作，引進加拿大安大略省高中雙聯學制（OSSD）制度，提供學生在自主學習時間參與安大略的學習制度，提早1年半申請大學，增加申請國外大學或拓展國際視野的管道。

OIA與加拿大國家教育發展基金會（NEDFC）合作推動之OSSD，由加拿大安大略省教育廳核發，基金會董事長竺育如提到，OIA是加拿大教育廳註冊的國際高中（註冊編號為BSID：883495），被授權頒發加拿大高中畢業證書。OSSD重視學生的平時學習歷程，學生在九至十二年級修滿30門課，並額外修習OLC4O（文學素養課程），同時完成40小時的志工服務時數，方可獲頒證書，不需參加大考即可以安大略本地學生身分申請安大略省的大學，也可申請英美澳等地的頂尖大學。

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OIA去年引進台灣，北市和平高中與南港高中已在試辦中，NEDFC執行長劉林榮說明，雙聯學制所要求畢業門檻，扣合台灣108課綱，可用國中九年級及高一高二的24門課做抵免，因此只需透過在高一至高二上的課間、課後或週末、及暑假期間等安排6門課，修習通過就可完成學歷。

課程細節部分，劉林榮表示，除了OLC4O（文學素養課程）是門檻之外，依學生興趣有包括社會財經及語言、理工、資工各學群全英語課程供選，由安大略省教育廳認證的專業師資（Ontario Certified Teacher）提供線上課程，搭配台灣合作學校經師資培訓的雙語教師進行線下輔導，並定期開設直播課堂，三軌協助學生學習。

雖然沒有大考，但劉林榮強調，該套學習歷程嚴謹且標準化，所有作業均需符合安大略省教育廳標準，評量則以習題、學習單、短篇論文、簡報製作、錄音錄影等多元形式進行。學生最快高二即可取的文憑，提早1年半申請國外大學，不影響高三準備台灣學測及分科測驗的時間。

關於國外大學的申請，竺育如指出，獲OSSD享有安大略在地中學生之保障名額，不用競逐有限的國際生名額，QS排名25的多倫多大學、115的滑鐵盧大學等都在安大略；此外，OIA也與QS排名80的英國南安普頓大學、172名的英國雷丁大學等校建立「綠色通道」（Pathway），具優先錄取資格。

OIA與推動此制度的NEDFC由台裔董事長竺育如領軍。她表示，身為台灣人，她深知台灣教育的壓力與挑戰，因此致力於將OSSD引入台灣，讓更多學生能用另一種方式走向世界。

劉林榮表示，OIA已與新北市教育局簽署合作協議，新北市所有公私立高中職均納入聯盟，其中由新北高中擔任聯盟召集學校，三民高中擔任開課學校，並以三重、中和、永平、清水、新莊、新店、板橋、樹林等8所高中為核心合作學校；同時，台北市已有8所高中簽署合作協議，並由和平高中擔任聯盟召集與開課學校，南港高中及新民國際高中亦為開課學校，並以大同、大直、西松、南湖、協和祐德等5所高中為聯盟學校；台南市亦有4所高中成為合作夥伴，由沙崙國際高中擔任召集，攜手大灣、土城與南寧等高中組成聯盟團隊。後續將持續擴大推動範圍，為更多學子提供國際教育的新選擇。

加拿大卓越國際學院暨加拿大國家教育發展基金會董事長竺育如與新北市政府教育局合作雙聯學制。（圖由NEDFC提供）

新北市拓展國際雙聯學制合作對象，教育局與加拿大卓越國際學院董事長竺育如等人簽署備忘錄（MOU）。（資料照）

台南市數所高級中等學校與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學制合作備忘錄。（圖由NEDFC提供）

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