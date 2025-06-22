帶學生從在地走向世界 中小學國際教育教師共備527場次

中小學國際教育教師一年共備527場次，帶學生從在地走向世界。（圖由教育部提供）

2025/06/22 16:57

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動中小學國際教育計畫，113學年度共舉辦527場次國際教育教師的共備活動，累計參與733人次，共備時數總計1185小時，教師們打破教學領域間的界線，齊力孕育具在地特色與全球視野的課程。

教育部自2011年起推動「國際教育中程計畫」，最新一期是2022年至2026年，包括補助各縣市推動國際教育實施的學校，建置全國教師專業社群，設置國際教育推動中心如台師大、政大，並發展教師增能計畫，研發國際理解教育、英語教學、跨文化教學訓練等。

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國小教師以聯合國SDGs永續發展目標、環境議題、文化探索等為核心，設計出以探究實作為導向的學習活動；國中教師結合國際交流、議題探討與跨文化理解，以講授與產出型工作坊為主軸，激發學生的全球思維；高中教師進一步強調全球視野與跨域整合，課程內容涵蓋永續、文化、多元社會等重要議題，充分展現國際教育的深度與實踐力。

以澎湖縣馬公國中為例，該校推動「從乞龜到世界的文化理解」國際教育校訂課程，並與美國RCM簽署姐妹校，也已完成114學年度國際教育課程計畫，根據教師社群共備能量，與美國、韓國及日本等學校進行線上即時交流，與韓國溫谷中學及日本房南中學校進行實體交流。

教育部國教署組長孫旻儀說明，超過500場次的跨域共備成果，展現台灣國際教育的深度與廣度，不僅是成果展示，更是一場國際教育教師共學、共備與共創的成長實踐，也期望透過成果發表會為各地方政府國際教育中心在推動教師社群提供實務經驗，透過制度化的支持與專業導引，國際教育不再是理想，而是在課堂中實踐理想的行動力。

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