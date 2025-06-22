義捐秀髮助癌友找回自信 小3女童曾罹癌剃髮如今捐髮助人

40多歲的陳先生第1次捐髮，他說，自己會怕血跟針頭，不敢捐血而選擇捐髮，一頭長髮留了約4年。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/22 17:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市兒童少年保護協會、立委萬美玲舉辦的「義捐秀髮．美麗重生」活動邁入第18年，不分性別、年齡，今年有超過400人響應，捐出的秀髮將由長庚醫院進行假髮製作，並免費送給癌症病友。

現場不乏家庭一同參與捐髮，包括母子檔、母女檔、兄弟姊妹檔等等，今年有不少男生捐髮，年紀最小的僅4歲半、就讀幼兒園小班，更有8年累計捐髮3次的捐髮者，其中，就讀建國國小4年級的卓采瑩，爸爸8年前確診淋巴癌2期，經過6個月化療、10個月的回診，但最後沒有抗癌成功，媽媽說，身為陪伴者，很清楚癌友面對化療的痛苦，雖然沒有辦法感同身受，但很希望透過捐髮的溫暖，讓癌友有多一點勇氣，度過人生的黑暗時期，小朋友沒有辦法捐錢，但可以捐髮，因此鼓勵孩子響應公益，這已是采瑩第2次捐髮，她說，「留長髮時洗髮、吹髮都要很久，上游泳課同學都整理好了，我還在吹頭髮，但還會想要繼續留、繼續捐。」

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就讀中山國小3年級的李亮穎，2歲時曾罹患白血病，因治療而將頭髮剃光，她說，當時頂著小光頭有一點難過，國小1、2年級知道有捐髮活動，便下定決心捐髮並開始留長髮，今年頭髮長度足夠，完成第1次捐髮願望，希望讓癌友們更有自信，也希望用自己的故事，鼓勵仍在抗癌的孩子及家長，「我走過來了，你們也可以」。

9歲的陳妍妘2年前與媽媽林湘芮一起捐髮，今年7歲的弟弟陳靜熙也加入，母子3人剪下長髮捐出，林湘芮說，以身作則帶孩子完成捐髮很有意義，孩子可以用能力所及的方式助人很棒，當時跟女兒捐髮後，兒子也喊著要加入，留長髮過程偶會面對男生留什麼長髮的疑問，兒子都會理直氣壯回，「男生也可以留長髮！而且他要捐髮助人。」

40多歲的陳先生今年也是第1次捐髮，他說，自己會怕血跟針頭，不敢捐血而選擇捐髮，一頭長髮留了約4年，過去有朋友因罹癌掉髮，曾問他「能不能把頭髮給我」，讓他更堅定捐髮的念頭。

捐髮活動今（22）日於桃園市經國國中舉行，市長張善政、桃市府衛生局長賈蔚、林口長庚紀念醫院副院長林永昌、萬美玲、議員陳美梅等人，一同為捐髮女童剪下長髮。

張善政表示，小朋友願意花時間留長秀髮，並捐出幫助需要的癌症病友，善舉令人感動，尤其化療導致掉髮，對病友不僅是生理上的變化，更產生巨大的心理壓力，看似簡單的一次捐髮，卻能轉化為陪伴癌友走過治療困境的力量，讓癌友能重拾自信生活。

萬美玲表示，歷年來透過捐髮製成的假髮，均由長庚醫院協助製作，無償提供給需要的病友，感謝醫院一路以來的協辦合作，以及所有參與的美髮師、設計師與志工夥伴，透過他們細膩的手藝與溫柔的陪伴，讓每一次剪髮都是一場充滿愛的儀式。

林永昌表示，同學們捐出的秀髮，不僅是外在的美麗重生，更為病友帶來堅持治療的決心與力量，長庚醫院將妥善運用捐贈秀髮製成各式假髮，讓病友在最艱困的時刻，繼續以美麗的身、心對抗病魔，重拾信心。

中山國小李亮穎2歲時曾罹患白血病，因治療而將頭髮剃光，她說，完成第1次捐髮願望，希望讓癌友們更有自信。（記者鄭淑婷攝）

建國國小卓采瑩22日完成捐髮，她說，還會想要繼續留、繼續捐。（記者鄭淑婷攝）

9歲的陳妍妘2年前與媽媽林湘芮一起捐髮，今年是第2次捐髮，7歲的弟弟陳靜熙也加入。（記者鄭淑婷攝）

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