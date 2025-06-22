胡璉將軍和平公益促進會推動人道關懷 助老兵骨灰由金門重返故里

胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍（蹲者右二）將榮民陳太山骨灰罈交給陳的養子帶回中國。（記者吳正庭攝）

2025/06/22 18:49

〔記者吳正庭／金門報導〕胡璉將軍和平公益促進會今天在金門將榮民陳太山骨灰交給陳的養子帶回中國，協助榮民落葉歸根；促進會理事長、胡璉孫女胡敏珍說：「陳爺爺當初是跟著爺爺從福建來，我一定要把他送回去」。

胡敏珍等一行人參加金門紀念胡璉將軍逝世48週年追思祭典後，在伯玉亭將骨灰罈交給陳太山的養子陳春玉；陳春玉是陳太山弟弟的兒子過繼給陳太山當養子，專程由中國福建省循小三通到金門，恭迎骨灰返回福建省惠安縣。

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胡敏珍說，陳太山隨胡璉將軍兵團到台灣，終身未婚，多次回福建惠安老家省親，因膝下無子，親人將陳的侄子過繼為子，維繫香火。陳太山2015年最後一次返鄉，親人盼他留在故里安享晚年，但他不願拖累親人，堅持獨自返回台灣，最終在岡山榮家安詳辭世。

她說，陳太山在中國的孫子曾向胡璉將軍和平公益促進會表達接回陳太山骨灰的意願，經促進會奔走，在陳太山辭世三週年後，由志工蔡建偉等人協助中國家屬循小三通到金門。

她說，陳太山享壽94歲，生前戎馬半生，骨灰返鄉不僅圓了陳太山落葉歸根的遺願，也見證兩岸血脈相連的親情。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂也低調出席見證，他說，此行是應胡敏珍邀請到金門參加胡璉追思祭典，胡璉將軍是民族英雄，以後每年都要來。

參與見證人士指出，陳太山當年由胡璉將軍帶來台灣，如今由將軍的孫女胡敏珍親手將他送回故鄉，展現的不僅是昔日軍中袍澤那分承諾與責任，更隱含大時代變遷背後令人無奈的歷史糾結。

胡璉將軍和平公益促進會表示，榮民對國家的貢獻不可忘記，他們的故事也是兩岸共同的記憶與情感連結，未來將持續協助有類似需求的榮民家庭，延續關懷與和平的使命。

榮民陳太山的親人循小三通到金門伯玉亭，在胡璉將軍和平公益促進會志工協助下，將陳太山的骨灰接返中國落葉歸根。（記者吳正庭攝）

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