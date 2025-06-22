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    《魷魚遊戲》將現身中正紀念堂 網笑瘋：偷臭台灣最大殺人魔？

    《魷魚遊戲》第3季宣傳活動將於6月29日在中正紀念堂登場。（圖翻攝自@netflixtw_IG）

    《魷魚遊戲》第3季宣傳活動將於6月29日在中正紀念堂登場。（圖翻攝自@netflixtw_IG）

    2025/06/22 16:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全球知名的Netflix韓劇《魷魚遊戲》，因應第3季即將上線，這次選定台北市作為宣傳城市，劇中2大經典角色「英熙」與「哲秀」7公尺巨型人偶將於本月29日至7月6日現身中正紀念堂。此一消息曝光後隨即引起台灣網友熱議，大讚Netflix官方「有夠會選址」。

    2021年播出以來風靡全球的《魷魚遊戲》，第3季將於本月27日正式上線，Netflix這次選擇台北市作為宣傳城市，將當初為紀念蔣介石設立的中正紀念堂打造成主題空間，6月29日開幕，高達7公尺的「英熙」與「哲秀」巨型人偶將登場，也逼真還原劇中場景，除了讓粉絲拍照打卡體驗，還有闖關遊戲挑戰、巨大跳繩體眼等活動。

    該消息曝光後，隨即引發數萬名網友熱議，「偷臭台灣最大殺人魔？」、「我懷疑Netflix在臭，但我沒證據」、「讚爆，有夠會選址」、「這地點……魷點地獄」、「選址太會，殺人魔紀念堂」、「這是在蔣公面前耍大刀」、「辦在這裡莫名合理……殺人不眨眼的boss在裡面……」、「Netflix有夠會偷臭，選在最會屠殺台灣人的蔣介石紀念堂，殺人魔王紀念堂配殺人遊戲，太應景了」、「號稱殺人機器的英熙娃娃這次輸慘了」、「所以挑戰闖關時，中間那尊會親自開槍嗎？」

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