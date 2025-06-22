超萌！台中嫩柴流浪街頭7天 體驗警犬3小時「HAPPY」落幕

小黑柴模樣可愛。（警方提供）

2025/06/22 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕一隻年僅1歲多的黑柴犬「HAPPY」近日深夜誤闖東區街頭，在車流中徘徊不安，幸好有熱心民眾伸出援手，將牠送到警所求助。沒想到，這隻迷途毛小孩竟在派出所體驗了3小時「臨時警犬」生活，最後靠著晶片掃描，順利與主人重逢，畫下最溫暖的句點。

第三分局今天指出，事發在14日凌晨2點左右，有熱心民眾在東區自由路三段發現這隻黑色柴犬獨自在馬路四處遊走，牠身上繫有背帶、模樣親人，看似是走失的寵物，擔心牠深夜無處可去，便帶著牠前往鄰近東區分駐所求助，考量當時已是深夜，員警便暫時將牠安置在所內，等待天亮後聯繫動保人員後續處理，並上網查找相關協尋資訊。

請繼續往下閱讀...

而這隻不怕生的小黑柴模樣可愛，讓經過牠身旁的員警們都忍不住伸手摸摸，為了讓牠安穩度過夜晚，員警貼心地準備了乾淨飲用水，還有同仁捐獻自己常備的寵物罐頭餵食，牠狼吞虎嚥地大快朵頤後，總算恢復體力，期間有時趴在地上靜靜守著值班員警，有時低吠幾聲，彷彿在為值勤的大家加油打氣。

然而隨著時間過去，卻遲遲未等到飼主的消息，員警曾婉婕與謝孟儒為了協助小黑柴早點回到主人身邊，決定主動出擊，帶牠前往24小時營業的動物醫院晶片掃描，幸好，在獸醫師協助下，順利查出這隻小黑柴名叫「HAPPY」，並成功聯繫上飼主朱小姐。

儘管朱小姐清晨5點多在睡夢中被吵醒，卻因愛犬失而復得而欣喜萬分，立即趕到動物醫院，而HAPPY見到主人激動不已，不斷掙扎想脫離牽繩撲向前。朱小姐透露，HAPPY已經走失一個星期，平時夫妻倆因不擅使用社群媒體，只能在太平區住家附近張貼協尋海報，沒想到年僅1歲多的HAPPY竟從太平一路跑到東區流浪。

朱小姐十分感激眾人對於HAPPY的保護及協助，這一個禮拜的HAPPY冒險記也畫下快樂的句點；警方也藉此呼籲，飼主應為寵物植入晶片、配戴名牌，外出時務必繫好牽繩，以防走失，民眾若發現街頭有疑似迷途動物，也請勇於伸出援手，幫助牠們早日找到回家的路。

警方助小黑柴重回飼主懷抱。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法