「農情荔意．香甜盛FUN」 竹市荔枝節開跑

「農情荔意．香甜盛FUN」竹市荔枝節即日開跑。（圖由市府提供）

2025/06/22 16:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市香山荔枝進入盛產期，新竹市政府攜手新竹市農會及11家在地果園，共同舉辦「2025新竹荔枝節－農情荔意‧香甜盛FUN」系列活動，今於新竹大遠百戶外廣場熱鬧登場。開幕儀式象徵性將9家荔枝創意甜點名店的名牌貼上荔枝樹，象徵荔枝結出「新」果實，展現新竹在地農業與創意產業融合的豐沛能量與創新精神。

市府表示，新竹是台灣荔枝的故鄉，不僅擁有樹齡超過百年的老欉荔枝，更因香山地區獨特的地理與氣候條件，孕育出全台最北、產季最晚的荔枝。今年預估產量達4萬斤，果實結實飽滿、甜度高、風味獨特。活動同步號召11家觀光果園自今日起陸續開放採果，從黑葉、糯米荔枝到桂味品種皆可現場體驗，讓民眾親身感受農村採果樂趣，品嚐產地直送的鮮甜滋味。

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新竹市農會為協助農民拓展銷售通路，即日起推出線上預購服務，限量香山黑葉荔枝每箱3台斤（帶枝）優惠價300元，民眾可選擇至農會本部或8處辦事處取貨。後續陸續開放糯米等其他品種預購。農會提醒，由於各果園荔枝成熟時間略有不同，建議民眾採果前先致電各觀光果園確認開放時間。

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