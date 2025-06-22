網控學生遭師約談後害怕發抖 竹縣教育局：了解班級經營事件

新竹縣政府教育局長楊郡慈。（資料照）

2025/06/22 16:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕有民眾在網路社群反映，新竹縣某國小女學生在上課時間被主任帶到校園角落「聊一聊」，回家後卻害怕到發抖不敢說，擔心是不是遭到霸凌？對此，縣府教育局表示，校方因接獲家長反應班級經營等事件，因此召開班親會並訪談學生，訪談過程中，每位學生都有兩位教師陪同進行，網路內容是不實的陳述。

有網友在臉書社群貼文，姪女上週五在上課時間被主任帶到校園角落「聊一聊」。學校未通知家長，談話內容不詳，其姊詢問姪女細節，孩子怕一直發抖到不敢說。「姪女說很多同學都被不同位老師帶走，學校老師交代不可以跟其他人說。」還哭著說不要再問了。

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家人擔心孩子究竟經歷了什麼？「很難不去想是不是霸凌？性騷？甚至性侵？」

教育局表示，有關22日臉書貼文某國小案，經查係日前學校接獲家長及學生反應導師在教學工作、班級經營以及未公平管教方式的問題，校方為了解真實情況，除與老師進行教學輔導對話及班級經營協助外，行政人員於6月13日利用午休時間與學生在圖書館和輔導室進行訪談，並於6月21日召開班親會，邀請家長到校進行面對面溝通，化解家長疑慮，以及學校維持教學品質及保障學生學習權益的決心。

有關貼文提及校方上課時間將學生帶到校園角落一事，為不實之內容。實際訪談過程中，每位學生均有兩位教師陪同進行，且學生皆自主表達對班級情形的想法與感受，期盼學校能理解並提供支持與協助。

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