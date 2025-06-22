交通場站免費接駁至住宿點 「在地有腳」補助延至年底

交通部觀光署「在地有腳」補助，鼓勵小客車租賃業與旅宿業者，提供旅客免付費接駁。（資料照，鵬管處提供）

2025/06/22 15:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕為方便旅客往返交通場站及住宿地點，交通部觀光署2023年起推出「在地有腳」服務，補助小客車租賃業與旅宿業者，提供旅客免付費接駁。交通部觀光署補助要點原訂至今年8月31日，日前公告延長至今年12月31日。

部分旅宿位於公共運輸不易抵達的位置，交通部觀光署為鼓勵旅客使用公共運輸，規劃「在地有腳」免費接駁服務，透過補助業者，提供旅客交通場站及住宿地點之間的免費接駁。交通場站指公車站牌、景區站牌、高鐵、台鐵、捷運、輕軌、客運、航空運輸及水路運輸等交通節點。

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根據「交通部觀光署補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」，小客車租賃業者與同一旅宿業者合作，補助額度每3個月最高15萬元，得補助12個月，超過3個月則按執行月數比例計算。

觀光署組長曹逸書表示，「在地有腳」評價不錯，也希望能有效運用資源，因此延長優惠至年底，目前有438家旅宿業者加入接駁行列。業者如要加入，請於接駁服務開始前1個月內，提交接駁服務契約草案及預估趟數，向觀光署申請核定，並每月提供執行趟次及搭乘人次，最晚明年2月28日前要向署申請撥款。

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