整週高溫逾32度 週三後午後雷陣雨範圍擴大

降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/06/22 15:01

〔記者林志怡／台北報導〕夏至過後，高溫仍然持續，中央氣象署指出，未來1週仍會維持夏季型溫度，各地普遍高溫32至35度，週三前各地多雲到晴，午後雷陣雨區域主要分布在大台北、北部地區及山區，週三雨區略有轉移並擴大，大台北、中南部地區、東半部及山區都需注意。

中央氣象署預報員張承傳指出，週二前台灣周邊風向偏南風至西南風，且週三前各地多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，大台北地區、北部地區、各地山區都需注意午後雷陣雨。

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週三起風向慢慢轉為南風至東南風，午後雷陣雨區域轉移至大台北地區、中南部地區、東半部及各地山區，週四後再受到南方雲系影響，造成降雨增加，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲且午後局部短暫雷陣雨，雨區也會比週三前更廣一點。

此外，張承傳說，接下來1週將維持夏季型溫度，各地普遍高溫32至35度，但西半部、中南部地區、近山區平地、大台北可能有36度高溫。

張承傳也提到，接下來一段時間應該比較不會再有鋒面影響台灣，梅雨季應該已經結束，且目前沒有明顯的熱帶擾動發展訊號，雖日本東南方海面雖有一處低氣壓，有機會發展，但會直接往日本移動，對台灣不會有影響。

高溫分佈。（圖由中央氣象署提供）

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