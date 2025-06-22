台南鳳梨前進北海道 美唄市高中生狂給讚

台南鳳梨被北海道美唄市高中生用於學校家政課的烹飪實習。（台南市政府提供）

2025/06/22 14:44

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲日前赴北海道與美唄市市長櫻井恒會面，將150顆台南鳳梨分享給當地學生，美唄市政府將鳳梨提供給該市聖華高等學校，學生們手拿我國國旗，邊品嘗鳳梨邊露出開心燦爛的笑容，表示非常美味。

黃偉哲表示，希望透過提供台南產地直送的鳳梨給美唄的孩子們品嘗，傳達台南期盼增進台日友好的心意，此外也因北海道氣候較不適合種植鳳梨，台南剛好盛產鳳梨，因此希望將果肉細緻多汁、酸甜適中的台南鳳梨介紹給北海道的朋友們，盼提高台南鳳梨在北海道的知名度，也盛情邀請大家來台南走走，享用產地尚青的美味水果，更體驗台南的古都文化。

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黃偉哲進一步指出，台南日照和土質都適合鳳梨生長，是全台第二大鳳梨產地，台南產鳳梨不只直接當水果吃很美味，入菜或作甜點也同樣很適合，很高興看到聖華高等學校的同學能發揮創意，不只鮮吃還應用於料理，開發鳳梨的多重美味。

黃偉哲率市府團隊努力下，台南與北海道雖然距離遙遠，但交流逐步增加，除了與富良野市締盟，進而開啟了頻繁的文化教育以及物產交流外，亦連續2年參與札幌知名的祭典Yosakoi索朗祭行銷台南的觀光和農漁特產，而美唄市則位於北海道的中西部，有豐富的自然景觀，而這次品嘗台南鳳梨的聖華高等學校是市內專門培育護理人員的公立學校。

北海道美唄市高中生們大讚台南鳳梨非常美味。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲（左）與美唄市長櫻井恆會面。（台南市政府提供）

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