國產防災食品銷量增 即開即食受青睞

農糧署鼓勵國內廠商生產以國產農產品為原料的即食商品。（記者楊媛婷攝）

2025/06/22 14:43

〔記者楊媛婷／台北報導〕不少民眾積極準備防災避難用品，帶動使用國產農產品為原料的防災食品銷量，農業部次長胡忠一過去任職農糧署長時，就大力推廣，已推出超過50種品項，除即開即食的料理包、米飯等外，考量台灣天氣炎熱，還有許多常溫保存的即食湯品，呼籲國人優先採買使用國產農產品為原料的防災食品。

農糧署自2021年起開始鼓勵國內廠商使用國產農產品為原料生產防災避難食品，胡忠一表示，當年決定推動，和當時COVID-19疫情與曾駐日多年經驗有關，他表示疫情當時，許多民眾不想群聚想在家自煮，但受限於租屋、環境條件無法開火，或者根本不會烹飪，以及過去他駐日時，觀察到日本當地家庭都深具防災意識，甚至當地區公所等政府單位也會提醒外國人準備最少7天的防災避難食品，在爭取到政院核發的特殊經費，就決定投入舉辦競賽吸引廠商開發商品。

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胡忠一指出，考量災難發生時，可能斷水斷電、交通中斷，因此這類食品一定要常溫就可保存，「立刻打開就可以吃」，但台灣天氣又非常酷熱，若都只有單純的麵食、米飯，恐怕過於乾澀難以入口，也在品項中增加湯品等，胡忠一指出，除考量保存外，也希望防災避難食品口味有一定水準，因此和食品工業研究所共同合作評選，讓選出發展的品項可長久於市場立足，並且真正上市，因此也規定入選廠商的另一半獎金須等鋪貨上市才可領取。

胡忠一指出，這些通過評選的防災食品因容易保存、口味亦佳，上市後獲得不少小家庭、單身族作為三餐選項青睞，銷售量逐年增加，許多超市超商通路也因市場反應佳，自行設置防災食品專區，並陸續上架相關防災避難產品，近期不少廠商回應訂單更暴增。

「台灣跟日本都常面臨地震、颱風等威脅，家庭個人隨身準備防災避難食品絕對有必要。」胡忠一表示，農業部除持續鼓勵使用國產農產品防災避難食品開發外，接下來還會投入鼓勵廠商開發使用國產畜產品、水產品等常溫即食商品，讓民眾選購防災避難食品時選項可更多。

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