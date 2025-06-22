新北「FUN暑假任務」開跑 線上闖關還能換好禮

學生平時可透過親師生平台的資源培養自主學習的能力。（記者羅國嘉攝）

2025/06/22 13:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局今年暑假再推「FUN暑假任務」，6月23日至9月7日開放學生登入「親師生平台」參加學科問答、動物知識闖關等任務，完成後可累積「趣點數」兌換好禮，讓學生暑假學習兼具趣味與成效。

教育局長張明文表示，今年任務結合「給家長的一封信」，鼓勵親子共學，推廣正確使用3C、數位品德與防詐觀念，提升學生安全上網與自主學習能力。此次的學習資源豐富，包括PaGamO素養闖關遊戲、法律與反毒知識題庫、動物星球頻道短片問答，以及由美籍教師編寫的「英閱大視野」英文學習專欄，提供單字、文法與心智圖教學，提升語文力與探索動機。

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5月舉辦的PaGamO閱讀素養電競賽吸引289校、逾2萬名學生參與，展現親師生平台高使用率。冠軍學生高楚恩開心表示，邊玩邊學很有成就感；文德國小老師林胤甫也肯定平臺對親子共學與數位素養的助益。

教育局指出，「親師生平台」整合超過130項數位資源，並內建AI學習輔助功能，如「狐狸貓」備課助手、語音辨識與寫作批改，未來將持續強化數位學習與網路安全，打造有效、安心、有趣的學習環境。

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