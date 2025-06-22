新北暑期探索營登場 推24場實體＋200門線上課程免費開放

耕莘健康管理專科學校醫事人才營，學生實體體驗護理師工作。（記者羅國嘉攝）

2025/06/22 13:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局攜手12所大專院校、陽明交大ewant數位學習平台，推出「新北大教育暑期探索營」，包含24場實體課程，提供超過700個名額與200門線上課程，涵蓋18大學群主題，活動全程免費、名額無上限。即日起開放報名，詳情可至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」查詢（http://learningcollaboration.org/）。

教育局長張明文說明，探索營聚焦「多元主題」、「數位學習」、「跨域職涯」三大亮點，課程涵蓋AI、醫療實作、永續環境、奈米科技等。所有實體營隊結合理論與實作，由大學專業師資授課，導入產業內容，讓學生從體驗中學習，強化職場應用力。

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宏國德霖科技大學校長段葉芳分享，學校針對新北學生推出4大營隊，包括「3D空間動畫營」、「巧克力甜點營」、「園藝療癒體驗營」及「電機控制與微型電動車營」，學生可駕駛卡丁車、操作低壓配線，感受技職教育的實作魅力。

面對高齡化與醫護人力需求，耕莘健康管理專科學校校長陳友倫指出，校長期配合新北市推動一條龍護理人才培育模式，向下扎根、培養具使命感的白衣天使。今年暑假將針對新北市國中學生辦理護理體驗營，開放超過百位名額，安排量測生命徵象、基本照護實作及職涯導覽。

教育局指出，暑期營隊不僅豐富學生學習歷程，還可作為升學面試的重要素材。線上課程名額無上限，學生可彈性學習。詳細資訊與報名方式請至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」（http://learningcollaboration.org/）查詢。另提醒，國中志願選填已於6月20日至26日開跑。114學年度起，鶯歌工商將新設「應用日語科」，培育觀光翻譯人才；莊敬工家增設「汽車科」，對接新店寶高園區，打造升學與就業雙軌並進的新選擇。

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