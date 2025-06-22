足甘心！嘉義縣義竹鄉溪洲村「鳳山宮」在公車亭設販賣機

嘉義縣義竹鄉溪洲村「鳳山宮」改善台19線「鳳山宮站」公車亭環境。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/22 14:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉溪洲村「鳳山宮」募款在台19線「鳳山宮站」公車亭設置自動販賣機，車友對另類」奉茶」直呼足甘心，李姓自行車友指出，大家會自備開水，但最近天氣炎熱，飲水量增加，沿途如果有類似的自動販賣機，就可立即補充水份，可說是「及時水」。

別稱中央公路的台19線，北起彰化縣彰化市彰化市區，南至台南市永康區六甲頂，貫通彰化平原、嘉南平原，起終點皆位於台1線，是台灣中南部次要城鎮的縱貫省道，雖然不像台1線的車水馬龍，但沿途秀麗的田園風光，吸引不少自行車友朝聖。

請繼續往下閱讀...

鳳山宮主委柯錦合表示，由於台19線沿線聚落比較分散，如果車友沒有做好充分準備，可能會出現水份補充不足的窘境，就曾有車友跑來廟裡要水喝，因而大家商討之後，決定募款在台19線的「鳳山宮站」設置自動販賣機供應瓶裝水，成了另類的奉茶。

柯錦合進一步說，為讓路過停留的人有個比較舒適的歇息處，還有多肉植物小盆栽、財神爺與全台唯一持印廣澤尊王公仔，保祐每一位用路人

嘉義縣義竹鄉溪洲村台19線「鳳山宮站」公車亭，相當雅致。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣義竹鄉溪洲村「鳳山宮」募款在台19線「鳳山宮站」公車亭設置自動販賣機。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法