澎湖西嶼大菓葉玄武岩柱 史努比快閃掀打卡拍照風潮

史努比快閃大軍，開抵西嶼大菓葉玄武岩柱。（記者劉禹慶攝）

2025/06/22 13:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼山水沙灘之後，史努比快閃部隊今（22）日開抵西嶼大菓葉玄武岩柱，再度掀起打卡拍照熱潮，緊接著4公尺高巨型氣球及30隻造型公仔，自6月23日起至7月29日將在史蹟公園與大家見面，彌補無人機秀停飛遺憾。但有消息指出，7月份無人機可能再度復飛。

除6月12日在觀音亭亮相的2座氣球裝置3.8公尺高的「經典狗屋造型」角色與3公尺高的大型角色氣球外，澎湖縣政府另外將在史蹟公園陳設巨型史努比造型氣球與超萌史努比公仔，展出時間同為觀音亭花火施放日下午5點至晚間10點，讓打卡熱潮再升級，史努比控千萬別錯過。

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30隻史努比造型公仔快閃活動，分別在21日山水沙灘及22日西嶼鄉大菓葉玄武岩2大知名景點登場，快閃時間為上午11點至下午5點，完成快閃任務後，30隻史努比造型公仔將回到史蹟公園與4公尺高的大型史努比裝置藝術合體，打造最萌的打卡景點。

此次裝置藝術同步結合「澎湖國際海上花火節臉書打卡抽好禮活動」，凡前往任3處與角色家族裝置「同框合影」，並將照片上傳至「澎湖國際海上花火節」Facebook粉絲專頁指定貼文留言處，即可參加抽獎活動。此次新增的巨型造型氣球及造型公仔也列入活動打卡點，歡迎民眾到現場一探究竟，快來一起打卡、拍照和史努比說聲嗨吧！

山水沙灘快閃，史努比玩偶小兵立大功。（記者劉禹慶攝）

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