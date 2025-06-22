丟臉！彰化免費電動車充電站竟被充手機、電蚊拍濫用

彰化縣府第二辦公大樓前設有公用免費電動車充電站，使用率極高，平常與假日都有電動機車、自行車充電使用。（記者張聰秋攝）

2025/06/22 14:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府設立的免費電動機車充電站，原本是為了讓洽公民眾臨時補電，沒想到卻淪為貪小便宜民眾的自家插座，有人長時間占位充手機、電蚊拍，甚至拔掉別人插頭強占插座，氣得民眾直呼「方便當隨便、太沒品了！」整起插座亂象讓原本想補電的騎士苦等，網友狠酸佔用者，「該收費了，貪便宜的人就會自然消失。」

彰化縣政府過去為鼓勵民眾騎乘電動機車，在各地廣設免費公用充電站，但近年電動機車以換電為主流，傳統插座式充電站逐漸被淘汰，加上時有火警意外，為顧及用電安全，縣府已陸續撤除插座式設備，包括縣府辦公大樓地下室電動站也撤出，目前僅少數公共場所熱區點仍然開放使用。

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然而位於中興路、縣府第二辦公大樓前的這座免費充電站仍保留，方便洽公民眾臨時補電。由於該處設有社會處、勞工處及戶政事務所等單位，申辦業務人潮多，且不乏騎乘電動機車前來洽公的長輩或身障者，臨時充電的需求相對較高。

最近就有民眾在臉書「彰化人大小事」發文控訴，日前電動機車快沒電，趕到縣府二辦前的公用充電站，卻發現四個插座全被佔滿，且竟是被人拿來充手機，他好聲相求才勉強借到一孔，沒想到人離開一下，回來竟發現插頭被拔掉、根本沒充到電，氣炸痛罵方便變隨便、實在很丟臉！」

有網友留言，「還看過有人拿電蚊拍來充」、「下次會不會有人帶電鍋來煮飯？」、「恥力全開！」、「改收費制就有位置了」、「貪小便宜不用錢的，改用錢就不會了」、「方便當隨便，人不要臉天下無敵」、「心態不好的人還是很多」更有網友建議乾脆撤掉插座！

對此，彰化縣政府表示，仍在釐清該充電站由哪個業務單位設置，待責任歸屬明確後，將再決定是否調整後續管理方式。不過，縣府也強調，免費提供的公共資源應由大家共同珍惜，呼籲民眾切勿濫用，以免未來因管理困難而被迫撤除，反而造成整體不便。

今天是星期天，中興路的免費電動機車充電站仍然有機車和自行車進行充電。（記者張聰秋攝）

這座充電站有4個充電插座，插孔有限，卻有民眾把方便當隨便，使用非電動機車、自行車的3C電子產品，當成自家插座使用。（記者張聰秋攝）

彰化市中興路縣府二辦前的免費充電站，插座上方表明供電動機車臨時充電，卻成為部分民眾眼中的免錢電源，拿來充手機。（記者張聰秋攝）

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