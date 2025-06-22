清華大學攜手環境部推動「淨零綠領人才培育計畫」。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/22 13:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕因應氣候變遷與全球碳中和潮流，我國自2022年提出「2050淨零排放路徑與策略」後，逐步強化氣候治理制度與淨零轉型行動。清大永續學院日前由賴清德總統在環境部揭牌後，成為全台第一所以跨領域為核心，深化永續的學院，推動跨領域、跨校、跨國界作為，為台灣培育2050淨零排放的「綠領人才」。環境部也啟動「淨零綠領人才培育計畫」，培養碳管理、永續實踐與跨域協作能力的關鍵專業人才。

清大永續學院院長范建得表示，承辦環境部「淨零綠領人才培育計畫」，也清大在國家氣候政策與人才發展上的嶄新角色，說明大學的責任不僅在知識傳遞，更在於行動轉化。

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淨零綠領人才培育計畫依氣候變遷因應法規定必須接受48小時課程，並針對在學學生學費五折優惠，對中低收入者和身心障礙者則免費。課程規劃以四大模組為主軸，分別為氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體減量與減量額度、產品碳足跡，其涵蓋氣候變遷科學、碳盤查制度、ESG與TCFD揭露、減碳目標設計、碳交易制度及公私協力治理架構等內容，協助學員掌握國際標準與實務應用工具。

清大課程同時結合自身研究量能與產學資源，邀集科技法律、公共政策管理、環工、能源、社會科學、企業ESG等領域學術和實務師資共同設計教案，並引入清大與多家企業合作的碳治理實作案例，使學員能以真實場域為背景進行分析。清大22日已完成第一梯次淨零綠領人才培訓班，參訓人員來自全國各縣市政府、上市櫃公司永續部門、工程顧問業、大學生和研究生、青年創業團隊等。學員也將在今年接受環境部統一測驗，通過者將獲得「環境部淨零綠領人才培育課程」合格證書。

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