後庄埤親水公園亮起來了！ 民眾驚喜道「夏夜好去處」

親水公園中央設置高約2層樓的裝置藝術，在燈光照映下美極了。（記者李文德攝）

2025/06/22 13:20

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市「後庄埤親水公園」占地1.2公頃，去年正式啟用後成功吸引龍潭里周邊居民遊憩，因公園鄰近膨鼠森林公園、市政中心，縣府投入980萬元經費進行周邊光環境設計工程，近600公尺的步道「亮起來」，令當地民眾驚嘆「好美」，夜晚又多一處地方可散步。

後庄埤親水公園位於縣府文化觀光處對面，上游是芭蕉溪，清道光22年（1842）年為穩定取得水源，由當時業主佃農共同於現址施設草埤，將芭蕉溪截彎取直，引水設置埤塘，但近年因長期閒置雜草叢生，影響環境衛生與安全。雲林縣政府向水利署提出改善計畫獲得補助，投入約5000萬元打造成親水公園，成為民眾遊憩的優質空間。

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水利處長許宏博表示，親水公園，設有漂亮的天空之島光環境裝置藝術，雲朵造型的燈座象徵雲林意象；步道、階梯、小橋融合池塘景觀，加上綠蔭及草皮，讓後庄埤公園成為漂浮在空中的夢幻島嶼，白天、夜晚各有不同風景及樣貌，成為斗六全新打卡地標。

縣府水利處長許宏博指出，工程包括設置人行步道、生態浮島、植生綠美化工程及跨渠連接橋，為近一步改善夜間環境品質，縣府自籌經費投入980萬元著手打造光環境設計供工程，除點亮親水公園內共565公尺的步道，更在公園中央設置「雲光漫波、點亮未來」的裝置藝術，此作品高2層樓，由金屬圓管構成光影投射下，形塑出雲光交錯的視覺感受。

許宏博表示，由於此地生態多樣性豐富，偶有領角鴞、黑翅鳶等保育物種現蹤，設計過程中特別徵詢專家，針對燈具採用2700K色溫，並控制夜晚照明啟閉時間，確保夜間不干擾動物棲息與活動，讓光環境的存在成為生態友善一部份。

斗六市長林聖爵表示，此地從髒亂點華麗轉變為日夜都可前來休憩的親水公園，加上串聯文觀處、膨鼠森林公園已成為觀光廊帶，希望此地能讓大家知道後庄埤的沿革；當地龍潭里長關紋舜說，當地民眾開心驚呼夜晚又多了一個地方休閒散步，更適合夏夜享受著徐徐微風。

雲林縣長張麗善指出，後庄埤及周邊地區將再推動第二期營造計畫，增加範圍，同時建置廁所等完善的公共設施，成為斗六觀光發展新動能。

雲林縣府投入980萬元，將1.2公頃的後庄埤親水公園點亮，長達565公尺的步道在燈光映射下美極了。（記者李文德攝）

雲林縣府投入980萬元，將1.2公頃的後庄埤親水公園點亮，長達565公尺的步道在燈光映射下美極了。（記者李文德攝）

後庄埤親水公園去年啟用後，已是當地民眾喜愛散步休憩之處。（記者李文德攝）

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