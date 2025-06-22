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    川普打伊朗「我切雞雞」？投資專家3天前豪賭 網朝聖：直播嗎？

    投資專家顧健晏19日曾在臉書上發文挑釁川普，並表示：「如果川普敢打伊朗，我切雞雞。」當時引起一波討論。如今美軍對伊朗發動空襲，許多網友紛紛在顧健晏貼文底下「朝聖」，並問他「何時要切」。圖為美國總統川普。（法新社）

    投資專家顧健晏19日曾在臉書上發文挑釁川普，並表示：「如果川普敢打伊朗，我切雞雞。」當時引起一波討論。如今美軍對伊朗發動空襲，許多網友紛紛在顧健晏貼文底下「朝聖」，並問他「何時要切」。圖為美國總統川普。（法新社）

    2025/06/22 13:21

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普變幻莫測，對於國際市場影響甚大，投資專家顧健晏19日曾在臉書上發文挑釁川普，並表示：「如果川普敢打伊朗，我切雞雞。」當時引起一波討論。如今美軍21日對伊朗發動空襲，許多網友紛紛在顧健晏的貼文底下「朝聖」，並問他「何時要切」？

    顧健晏19日發文表示：「我來挑釁一下川普。如果川普敢打伊朗，我切雞雞。如果川普不敢打伊朗，川普切雞雞。I want to provoke Trump. If Trump dares to attack Iran, I will cut off my penis. If Trump does not dare to attack Iran, Trump will cut off my penis.不過我是說真的，如果川普真的打伊朗，我直播表演切雞雞。」顧健晏在文中分別以中文及英文「下賭注」，同時秀出他去川普臉書留言下賭注的截圖。

    然而美軍在21日出動轟炸機空襲伊朗三處核設施，許多網友紛紛前往顧健晏的臉書「朝聖」紛紛留言：「朝聖吶，話別說太滿～」、「要切了沒？」、「不要隨便抓一隻無辜的雞來獻祭喔！我要看到血流成河！」、「真男人，股市會不會血流成河我不知道，真的切雞雞應該會血流成河。」、「來朝聖。看看顧健晏是說到做到的男人，還是滿口謊言的男人。」、「以下開放各大刀具廠商贊助～」、「直播連結來一下，謝謝！」

    除了當初的下賭貼文，其他時間的貼文也都充滿網友要他「兌現承諾」的相關留言。不過有網友質疑顧健晏的英文文法錯誤：「是他的英文爛還是我的英文爛，怎麼看來看去都是切他自己的雞雞？」

    顧健晏秀出他去川普臉書留言下賭注的截圖。（圖擷取自顧健晏臉書）

    顧健晏秀出他去川普臉書留言下賭注的截圖。（圖擷取自顧健晏臉書）

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