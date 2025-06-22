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    苗縣龍鳳、外埔漁港改善浮動碼頭 8、9月可望完工

    龍鳳、外埔漁港浮動碼頭損壞，中央挹注經費改善。（圖由苗縣府提供）

    龍鳳、外埔漁港浮動碼頭損壞，中央挹注經費改善。（圖由苗縣府提供）

    2025/06/22 14:56

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港、後龍鎮外埔漁港為縣內重要漁港，不少漁民進出捕撈漁獲養家活口，也吸引在地民眾與遊客前往龍鳳漁港購買新鮮漁獲、大啖海鮮。不過，龍鳳漁港、外埔漁港內浮動碼頭受海浪侵蝕嚴重，影響漁民出海捕魚安危，經農業部補助2000萬餘元經費，目前已進場汰舊換新與改善，分別預計於8、9月底完工。

    苗栗縣政府農業處漁業科表示，龍鳳漁港、外埔漁港浮動碼頭皆已使用多年，加上2個漁港屬於潮汐港，長期受到潮汐影響浮動碼頭穩固性，加上漁港位於海邊更容易因鹽分高侵蝕浮動碼頭設備。此外，附著於浮動碼頭下的水生動物長期附著後也會損壞浮動碼頭。

    苗栗縣政府農業處預估，龍鳳漁港浮動碼頭汰換8座主走道及維修15座支走道，預計8月底完工；外埔漁港浮動碼頭則將新增2座主走道、拆除1座支走道，9月底可完工。

    龍鳳漁港、外埔漁港漁民若出海捕魚，受船筏與地面高低落差影響，需透過浮動碼頭方便上、下船保障安全，不過浮動碼頭因設置的地理特性，容易受到損壞。苗縣府農業處也強調，除了漁會、漁民通報，縣府也會派員巡視，以便能掌握縣內漁港設備的狀況，保障漁民與遊客安全。

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