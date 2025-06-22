台中太平咬人狗坑登山步道難停車 公所改畫共用車格

太平咬人狗坑登山步道的登山口機車停車格畫設太長引發民怨，太平公所近日改畫設汽車、機車都可停放的「共用車格」。（記者陳建志攝）

2025/06/22 14:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平咬人狗坑登山步道，不論平假日都有很多山友爬山運動，不過市府之前在登山口畫設整排的機車停車格，山友抱怨畫太長，加上汽車停車格長期遭占用，造成假日時山友汽車無處停車被開單，太平區公所為解決此問題，近日將部分的機車停車格改畫成汽車、機車共用車格，平日機車停放，假日則改成汽車停放，請民眾依指示停車以免遭罰。

太平「咬人狗坑登山步道」，全長約6公里，沿途有多條步道交錯縱橫，登上最高點的「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」還有機會看到雲海，是景色相當優美的郊山步道，因男女老幼都適合，不論平假日都吸引許多民眾來此登山健行。

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不過之前市府在登山口畫設近百公尺長的機車停車格，山友抱怨畫設範圍太長，影響汽車停車，尤其假日因原有汽車停車格遭部分車輛長期占用，造成真正要停車的山友無處停放，若停在機車停車格內卻被檢舉開單，讓山友抱怨連連。

太平區公所農建課長劉貞蘭表示，為解決汽車假日無處停放的問題，前天已請廠商將部分機車停車格改畫成汽車、機車都可停放的「共用車格」，目前規劃平日由機車停放，假日則改由汽車停放，待完成驗收，並正式公告勸導後就會正式取締，請民眾依指示的時段停放，以免屆時被檢舉開單。

另外，針對汽車停車格遭長期占用，劉貞蘭表示，經派人巡查並貼告示勸阻，目前還有約10多輛汽車長期占用，會再進行勸導，若還是不開走，將會同觀光旅遊局、市府停管處研擬處置措施。

太平咬人狗坑登山步道的登山口因機車停車格畫設太長，造成汽車假日無處停放，停在機車格卻被檢舉開單。（記者陳建志攝）

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