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    七股潟湖獨木舟體驗 台江國家公園明起開放網路報名

    台江國家公園管理處推展無動力水域遊憩，帶領民眾透過獨木舟暢遊七股潟湖，體驗低碳遊憩。（圖由台江處提供）

    台江國家公園管理處推展無動力水域遊憩，帶領民眾透過獨木舟暢遊七股潟湖，體驗低碳遊憩。（圖由台江處提供）

    2025/06/22 12:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園管理處推展無動力水域遊憩，於暑期舉辦「2025年台江國家公園水域遊憩體驗活動」，帶領民眾透過獨木舟暢遊七股潟湖，體驗低碳遊憩。台江處表示，該活動於6月23日至7月4日受理網路預約報名，各梯次額滿即截止。

    台江處表示，台江國家公園擁有多樣化的河口、潟湖、潮間帶等豐富濕地景觀，園區內河流、水道潮溝交錯縱橫，是推展無動力水域遊憩、生態旅遊的最佳場域。為讓民眾透過不同的角度認識台江國家公園獨特的濕地環境，台江處將於7月12日及13日在台江處六孔遊憩區舉辦「2025年台江國家公園水域遊憩體驗活動」，並宣導水域安全及正確親水觀念。

    台江處表示，活動將帶領民眾於六孔遊憩區碼頭旁七股潟湖水域進行無動力、無汙染的獨木舟體驗教學，可近距離觀察七股潟湖中的定置漁網、蚵架等在地特色漁業景觀與濕地生態，在暑假期間提供一個適合親子同樂的活動。

    台江處說，本活動於7月12日及13日每日辦理4梯次，每梯次名額30人，每梯次獨木舟15艘（2⼈1艘），體驗費用每梯次每艘載具200元，於6月23日至7月4日受理網路預約報名，各梯次額滿即截止，如有餘額再於活動日開放現場報名。歡迎喜愛自然生態與戶外活動的大小朋友一起參加，相關訊息請至台江國家公園網站查詢。

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