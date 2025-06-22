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    首頁　>　生活

    6月底前搶通對外道路 花蓮同禮部落終於可返家

    大禮、大同部落間的砂卡礑林道。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

    大禮、大同部落間的砂卡礑林道。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

    2025/06/22 13:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕花蓮去年0403地震重創太魯閣國家公園，其中位於太魯閣台地上方山區的太魯閣族大禮、大同部落震災後所有對外道路包含林道全數中斷，當地族人的生計生活嚴重受影響，歷經1年搶修，國家公園署太魯閣國家公園管理處今（22日）宣布，通往部落的步道與林道預計於6月底前全數開通。

    大禮、大同部落約有9到11戶的人家，受地震影響，通往這2個部落的林道與對外聯繫步道都是坍方中斷，所有居民都已暫時遷徙到山下，太魯閣國家管理處處長劉守禮指出，為讓部落早日恢復往常生活，因此將修復通往部落的大禮步道與砂卡礑步道列為震後首要任務。

    劉守禮指出，震後附近區域土質脆弱，因此採用生態工法，但受到去年3個颱風接連來襲，修復備受挑戰，加上當地無法開進工程機具，只能拆解後用流籠運送到山上在組裝，林道修復則採生態工法，取用現地崩落石塊製成蛇籠，加固不穩定的邊坡與路面，隨未來長出植物，可讓邊坡更穩定，至於機具無法到達的修復工作，則由在地最熟悉環境的部落族人親手完成所有步道修復，展現自己部落道路自己修的精神。

    劉守禮表示，部落反映希望可有小怪手，若第一時間道路有情況，族人可第一時間自行處理搶通，有一群熱心山友得知部落需求後主動發起募資行動順利購置怪手，但要如何將小怪手運到部落又是難題，幸好有內政部空中勤務總隊黑鷹直升機及陸軍航特部協助吊掛，太管處則運用直升機吊掛興建高山避難山屋的專業與經驗，協助小怪手的拆解、打包、吊掛與接收等工作，在部落、民間及政府部門合力投入下，去年7月8日黑鷹直升機分3架次，順利將怪手吊運至部落，成為部落道路修復工程的重要助力。

    劉守禮表示，能順利推進修復工程，最大的關鍵就在於老天爺幫忙，當地目前若遇到豪雨，道路仍會有小部分被沖毀，但邊坡隨時間推展將會更穩定；同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮表示，0403地震對部落族人生活極大衝擊，不少被迫離開部落到外地討生活，如今能重返家園，深感欣慰。

    以蛇籠穩固道路邊坡。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

    以蛇籠穩固道路邊坡。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

    同禮部落太魯閣族族人維修水源管線。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

    同禮部落太魯閣族族人維修水源管線。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

    內政部空中勤務總隊黑鷹直升機協助吊掛小怪手上山。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

    內政部空中勤務總隊黑鷹直升機協助吊掛小怪手上山。（圖由太魯閣國家公園管理處提供）

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