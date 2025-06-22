挑戰台灣公路最高點武嶺打麻將！太管處：請保持寧靜與生態品質

太魯閣國家公園合歡山武嶺由於具有地標意義，近年成了遊客標新立異舞台，最近又有人在武嶺打起麻將。（太管處提供）

2025/06/22 12:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於台14甲線31.5公里處、海拔高度3275公尺的武嶺景點，最近許多年輕人帶著桌椅、麻將到台灣公路最高點打麻將，太魯閣國家管理處今以新聞稿指出，於公共場所打麻將不僅有聚賭之嫌，同屬容易引起社會爭議、影響遊憩品質的活動，呼籲遵守園區規範，共同維護高山地區的寧靜與生態品質。

太管處指出，依據內政部公告《太魯閣國家公園區域內之禁止事項》第六點規定：「禁止未經核准於指定以外地區大聲喧鬧」、第十七點規定：「禁止足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動。」可處新臺幣一千五百元至三千元之罰鍰。

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另依照刑法第266條，在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，成立公然賭博罪，在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處新臺幣五萬元以下罰金，太管處已經調閱監視器，相關事證將移請警察單位積極調查，如涉及違規將逕行開罰。

太管處呼籲民眾，近來合歡山地區遊客違規行為頻傳，請務必尊重自然環境，如發現違規情事，將依法舉發處理，請民眾勿以身試法。太魯閣國家公園合歡山武嶺由於具有地標意義，近年成了遊客標新立異舞台！上個月有遊客夜衝武嶺亭組裝電腦，徹夜打電玩，在現場大聲喧譁及亂丟菸蒂；去年寒流也有年輕人帶著桌椅、麻將到武嶺上打麻將。

許多網友覺得在台灣公路最高點、海拔三千多公尺的地方挑戰很新奇、好玩，但也有遊客認為，武嶺腹地狹小，停車位也才幾個，這些標新立異的挑戰，佔了太久的時間，加上大聲喧鬧等，已經影響到其他遊客的旅遊品質，希望遵守園區規範。

太魯閣國家公園合歡山武嶺由於具有地標意義，近年成了遊客標新立異舞台，最近又有人在武嶺打起麻將。（太管處提供）

太魯閣國家公園合歡山武嶺由於具有地標意義，近年成了遊客標新立異舞台，最近又有人在武嶺打起麻將。（太管處提供）

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