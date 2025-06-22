台中鐵皮屋拆出神祕古建築！ 拆除作業急喊停

台中市中區赫見神秘古建築。（記者許國楨攝）

2025/06/22 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區錢櫃KTV對面巷弄內，近日因拆除1處鐵皮屋，意外露出1棟造型奇特的神祕古建築，引發網友熱議關注，疑似是距今已有122年歷史的「護國山台中寺」，今天一早包括文化局及民代緊急到場會勘，已請施工廠商暫停拆除作業，有關建築型式、年代及功能，仍尚待後續進一步調查與研究以釐清相關資訊。

網友在臉書社團《老台中的懷舊記憶》PO出該建築照片，該建築擁有圓頂、卍字符號與浮雕裝飾，引發熱烈討論，有人對照舊地圖指出，這棟建築可能是日治時期榮町一帶的佛教設施，也有人推測為清真寺或其他宗教建築，甚至可能具歷史價值，由於牆面上已出現拆除標記，讓不少網友擔心「說不定明天就不見了」，呼籲文化局盡快介入。

請繼續往下閱讀...

對此，台中市議員王立任、黃守達得知消息後，立即聯繫文化局與文化資產處，並在今天上午前往現場會勘，王立任建議文化局應啟動調查研究確認該建築物的歷史、文化或信仰的價值，而且應隨時關注後續工程的進行，讓該建築在文資價值未確定前受到破壞。

疑為「護國山台中寺」 距今有122年歷史

而中區作為台中發展最早的核心地段之一，擁有豐厚歷史紋理，應珍惜每一處可能見證城市歷史的角落，這不只是保護建築，更是守護台中的文化根基，黃守達表示，該建物是否為「護國山台中寺」遺構、是否有文資價值等都還有爭議，且建物的建築年代、使用功能都有待釐清。

文化局表示，初步認為該建築疑具文化資產潛力，現場拆除作業已緊急喊停，文資處將於明（23）日與屋主委託的代表協商討論後續處理方向，並評估是否啟動文化資產登錄或暫定古蹟的保護機制，至於是否登錄為文化資產或暫定古蹟將調查研究後認定。

據了解，該建物所有人長年旅居加拿大，無人管理多年，因遭鄰近住戶反映蚊蟲孳生問題，才委託代理人著手拆除整復，沒想到意外「挖出」這處百年遺構，地方耆老指出，這棟建築應是建於1903年的「護國山台中寺」，距今已有122年歷史。

拆除作業緊喊卡。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法