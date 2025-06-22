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    不問辛勞...照顧身障夫逾30年 洪李秀燕獲雲林慈愛獎

    洪李秀燕（中排左4）照顧行動不便丈夫超過30年，此次獲雲林縣府頒發慈愛獎。（記者李文德攝）

    洪李秀燕（中排左4）照顧行動不便丈夫超過30年，此次獲雲林縣府頒發慈愛獎。（記者李文德攝）

    2025/06/22 12:14

    〔記者李文德／雲林報導〕不問辛勞為愛付出逾30年，69歲的洪李秀燕從1992年開始照顧因工作意外導致下半身癱瘓的73歲丈夫洪文禮，面對突來的家庭巨變，洪李秀燕仍扛起家庭重擔，邊工作邊照顧全家，甚至還會向外求教如何學習照顧技巧。為愛付出的感人故事也讓她得到雲林縣政府「慈愛獎」。她表示，始終堅信不放棄任何一位家人，面對人生挑戰都要正向看待。

    雲林縣政府在北港吉輝餐廳舉辦今年度身心障礙家庭照顧者「慈愛獎」，共有12位家庭照顧者獲獎，雲林縣長張麗善、縣府社會處長林文志、北港鎮長蕭美文、雲林縣復健青年協進會理事長林淑英等人出席，典禮上由洪李秀燕代表12位得獎者接受表揚。

    洪李秀燕表示，與丈夫1976年結婚到現在已49年，兩人原在台北販賣皮包維生，不久後回到雲林從事土水工程。不過就在1992年丈夫工作時，意外從三層樓高的工地墜落，造成他脊椎重創、下半身癱瘓，生活無法自理。當時孩子年幼，最小的仍在襁褓，面對突如其來的家庭變故，當下悲痛萬分。

    洪李秀燕說，與其怨天尤人，不如收拾心情積極面對挑戰，因此扛起照顧丈夫及扶養子女的責任，早上下田種稻米，閒暇之餘照顧丈夫，每天協助沐浴、更衣、如廁、餵食及擦藥，面對丈夫壓瘡等併發症，更主動向醫院內的醫護人員請教、學習照護技巧，希望能讓丈夫得到最悉心的照顧，想不到一晃眼超過30年，現在照顧他已成為日常，得獎是肯定，但也希望「不讓任何一位家人被放棄」的精神，可以鼓勵更多相同境遇的朋友。

    洪文禮表示，換成別人早就揚長而去，對於太太30多年無私的奉獻備感窩心，常以無聲的行動守護家庭，沒有她真的不行；家屬也感動地表示，面對人生課題困難時，媽媽是最好的典範，她正向看待挑戰的精神，更是深深影響所有家人。

    林文志說，縣府有感身障家庭照顧不易，2016年起辦理照顧家庭表揚活動，至今已有109戶家庭照顧者接受表揚，希望藉由表揚活動激勵人心，更提醒大眾重視身障家庭照顧議題；張麗善表示，每個人都有可能成為別人的光，尤其面對身障朋友或身障家庭，家屬的挫折感與心理壓力可想而知，感謝照顧者堅持與不放棄。

    洪李秀燕照顧行動不便丈夫洪文禮超過30年，此次獲雲林縣府頒發慈愛獎。（記者李文德攝）

    洪李秀燕照顧行動不便丈夫洪文禮超過30年，此次獲雲林縣府頒發慈愛獎。（記者李文德攝）

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