連鎖咖啡店佛卡夏驚見「黑點」 店員竟笑稱：新人拿到過期麵包

消費者控訴路易莎的佛卡夏麵包疑似發霉，店員卻嘻笑回應稱是新人不小心拿錯。（擷取自Dcard）

2025/06/22 13:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名連鎖咖啡店「路易莎」近日被爆，佛卡夏三明治的麵包疑似發霉出現大量黑色斑點，消費者向店家反映後，對方竟笑稱是「新人不小心拿到過期麵包」，令她當場傻眼。

一名網友20日在網路論壇「Dcard」發文 表示，透過外送平台Foodpanda訂購路易莎的佛卡夏三明治，吃到一半發現麵包上有一堆黑色斑點，沒想到向店家反映後，店員竟嘻嘻哈哈地說，「是新人搞錯，拿到過期的麵包」。讓她不禁質疑，「為什麼過期有問題的麵包沒有丟掉，反而還留在店裡，還讓新人誤拿？」

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貼文一出引發熱議，許多網友留言聲援，「店員那什麼態度，應該去衛生局檢舉」、「這超明顯已經發霉了欸，那店員回應真的不行，覺得妳要投訴！」、「這在包的時候看不到發霉嗎？」

也有其他消費者留言抱怨，近日從路易莎訂購餅乾，也發現食物有異，「吃起來很不新鮮，仔細一看每塊都有類似濕濕的深色圓點」。也有人批評品牌管理鬆散，「每家店的員工態度都很差，只剩便宜，我後來都很少去，重點是公司很差投訴也沒用」。

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