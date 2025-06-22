為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連鎖咖啡店佛卡夏驚見「黑點」 店員竟笑稱：新人拿到過期麵包

    消費者控訴路易莎的佛卡夏麵包疑似發霉，店員卻嘻笑回應稱是新人不小心拿錯。（擷取自Dcard）

    消費者控訴路易莎的佛卡夏麵包疑似發霉，店員卻嘻笑回應稱是新人不小心拿錯。（擷取自Dcard）

    2025/06/22 13:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名連鎖咖啡店「路易莎」近日被爆，佛卡夏三明治的麵包疑似發霉出現大量黑色斑點，消費者向店家反映後，對方竟笑稱是「新人不小心拿到過期麵包」，令她當場傻眼。

    一名網友20日在網路論壇「Dcard」發文 表示，透過外送平台Foodpanda訂購路易莎的佛卡夏三明治，吃到一半發現麵包上有一堆黑色斑點，沒想到向店家反映後，店員竟嘻嘻哈哈地說，「是新人搞錯，拿到過期的麵包」。讓她不禁質疑，「為什麼過期有問題的麵包沒有丟掉，反而還留在店裡，還讓新人誤拿？」

    貼文一出引發熱議，許多網友留言聲援，「店員那什麼態度，應該去衛生局檢舉」、「這超明顯已經發霉了欸，那店員回應真的不行，覺得妳要投訴！」、「這在包的時候看不到發霉嗎？」

    也有其他消費者留言抱怨，近日從路易莎訂購餅乾，也發現食物有異，「吃起來很不新鮮，仔細一看每塊都有類似濕濕的深色圓點」。也有人批評品牌管理鬆散，「每家店的員工態度都很差，只剩便宜，我後來都很少去，重點是公司很差投訴也沒用」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播