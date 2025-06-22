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    市長陪你拍 台南畢業生留下獨特回憶

    台南市第2場市長獎頒獎今登場，「市長陪你拍」學子展現青春活力與創意，留下獨特回憶。（記者王涵平攝）

    台南市第2場市長獎頒獎今登場，「市長陪你拍」學子展現青春活力與創意，留下獨特回憶。（記者王涵平攝）

    2025/06/22 11:49

    〔記者王涵平／台南報導〕台南市第2場市長獎頒獎今登場，「市長陪你拍」學子展現青春活力與創意，留下獨特回憶，黃偉哲也勉勵學子勇敢探索未來。

    「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第2場今在新營國小登場，新營區、下營區、大內區、山上區等24區共35所國中、379位榮獲市長獎的畢業生參加。

    學子自備各式道具，包括手機、球具等，甚至有音樂班同學自備大提琴，現場演奏一曲，贏得滿堂彩，還有同學側翻、後空翻上場，現場驚呼連連。

    台南市長黃偉哲來者不拒，一一配合各種姿勢拍照，讓學生留下快樂的回憶。他表示，早上出門的時候心情很好，因為要來頒獎，同學們因為過去3年的努力而獲頒市長獎，請同學們享受今天這個光榮的時刻，也希望大家在未來的人生中，若是面臨更多的挑戰、更大的競爭的時候，也能夠回想起當年獲頒市長獎時那個快樂的早晨、那個屬於自己的光榮時刻，讓這份動力鼓勵自己繼續努力堅持。

    獲市長優學獎的西港國中同學楊又穎，3年如1日堅持每週寫1篇作文，在台南市2024年語文競賽勇奪第一，更於會考取得作文六級分佳績。除語文表現突出，也活躍於校內外事務，參與走讀影片競賽、校刊撰寫、傳統藝術太鼓比賽及多項活動，深獲師長肯定，是品學兼優的模範代表。

    獲市長嘉行獎的北門國中同學顏玉秀，勤懇踏實、責任感強，總是默默完成最辛苦卻也最重要的任務。無論是班級雜務還是團隊合作，總是第一個挺身而出、全力以赴，是同學眼中的最佳夥伴，老師心中的得力助手。謙遜穩重，用行動展現真正的默默付出、踏實前行。

    獲市長體育獎的佳里國中同學陳雋程，自幼學習武術，專精南拳、北拳、長拳與各式刀棍技藝，征戰各大賽事屢奪佳績。今年更在全國中等學校運動會南拳南棍全能項目勇奪金牌，為台南爭光。獲獎無數，卻始終保持刻苦自律的訓練態度，對師長尊敬有禮，是品格與實力兼備的優秀人才。

    台南市第2場市長獎頒獎今登場，「市長陪你拍」學子展現青春活力與創意，留下獨特回憶。（記者王涵平攝）

    台南市第2場市長獎頒獎今登場，「市長陪你拍」學子展現青春活力與創意，留下獨特回憶。（記者王涵平攝）

    台南市第2場市長獎頒獎今登場，「市長陪你拍」學子展現青春活力與創意，留下獨特回憶。（記者王涵平攝）

    台南市第2場市長獎頒獎今登場，「市長陪你拍」學子展現青春活力與創意，留下獨特回憶。（記者王涵平攝）

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