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    拒絕Google等數位平台剝削 傳播學界和新聞界呼籲立法搶救新聞產業

    傳播學界和新聞界22日召開「新聞界千人連署促請立院通過「新聞議價+基金」立法記者會」。（記者方賓照攝）

    傳播學界和新聞界22日召開「新聞界千人連署促請立院通過「新聞議價+基金」立法記者會」。（記者方賓照攝）

    2025/06/22 11:45

    攝影方賓照〔記者林曉雲／台北報導〕Google、Meta（Facebook）等跨國數位平台免費使用新聞內容，還壟斷數位廣告，傳播學界和新聞界今（22）日召開記者會，為拒絕數位平台剝削，呼籲立法搶救新聞產業，打造數位公平與資訊民主的制度，目前已逾1500人連署，並齊呼「救新聞、救民主」等口號。

    澳洲率先在2021年通過「新聞媒體議價法」，要求數位平台與新聞機構協商付費，否則政府可強制仲裁，加拿大等國亦有類似作法，我國文化部及NCC雖於112年曾邀媒體與平台開公聽會，但迄今尚未立法。

    台灣師範大學教授王維菁說明，今日是台灣首次新聞學界、業界和學生聯合開記者會，2021年開始倡議立法，政府只說支持，卻無實際行動，數發部迄今提不出草案，跨國平台不斷掏空台灣新聞產業，每年賺走500億元，無合理分潤、無合理投資，也未創造本地就業機會給台灣青年。

    她也駁斥數發部指憂心影響台美關稅談判，新聞議價和基金只有台幣40億元，占國際貿易數額非常少，卻是台灣新聞產業的活水，新聞界起薪3.4萬元比服務業還低，年輕人低薪苦勞，政府和立院三黨都有責任儘速立法。台灣大學教授林麗雲也表示，立院已有6個立法版本，宣示「新聞有價」，有價格也有價值。

    雜誌公會理事長龔洳泌表示，4分之1雜誌的資本額僅台幣100萬，3分之2小於台幣1000萬元，Google股本及盈餘高達台幣10兆，小蝦米要對抗大鯨魚，應推動新聞基金和議價雙軌制，亦使繁體字新聞不會被淹沒在簡體字海中。華視經理陳信聰表示，新聞媒體和數位平台應是共存共榮，而非互相毀滅，如果媒體倒下，沒有內容可用，下個就是平台崩潰。

    台灣新聞記者協會會長吳柏軒表示，據調查，台灣的新聞自由在全球108國排名第24名，台灣人民習慣新聞自由如同氧氣，但經濟困境是影響台灣新聞自由的重要因素，推動新聞議價分潤，才不會成一片死海，也才能讓新聞產業和從業人員撐下去。

    全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷指出，美國總統川普和伊朗開戰，媒體國際組今日都上班，議價也要分潤新聞從業人員，待遇提升才能吸引新血投入。

    連署目前逾1500人，包括47所大學166名學者，業界逾452人，傳播系所學生逾283人，多個媒體組織及公民代表如導演李烈等。

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