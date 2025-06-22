輝達帶動北士科房價 台北市府公劃更新地區增13.2公頃

台北市都市更新處處長詹育齊說明北士科周邊情形。（記者何玉華攝）

2025/06/22 12:01

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部預計落腳台北市北投士林科技園區（北士科），讓周邊房市受到關注，台北市長蔣萬安也要求相關單位及早因應周邊的住房需求及都市更新推動；台北市都市更新處盤點後表示，周邊社宅存量有1232戶，另有13.2公頃新劃入更新地區，待7月都市計畫委員會審議通過後，就可以公告實施，納入取得都更門票。

北士科位於雙溪與基隆河口附近，自2009年開始變更都市計畫，以區段徵收開發，鄰近北投、天母生活圈及捷運淡水線石牌、明德、芝山及士林站，未來還有環狀線北環段車站；在輝達宣布落腳後，房價水漲船高，預售屋每坪突破百萬元，甚至達到140萬元。

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都發局表示，目前在北投士林區完成興建的社宅有洲美144戶、新奇岩288戶、永平51戶、榮華118戶，而預計今年底完工的福國社宅有365戶，明年7月完工的百齡水岸社宅266戶，周邊社宅存量可達1232戶。

另一方面，北市府去年辦理「修訂台北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」，2024年11月25日起至2024年12月24日已辦理公開展覽，今年3月27日提經都委會審議，全市更新地區從1073.87公頃約新增365.78公頃，達到1439.65公頃，其中「北市科周邊500公尺範圍」公展版約為3.67公頃，聽取民意後新增9.53公頃，合計將增加13.2公頃，預計於7月中旬再提至都委會審議。

更新處處長詹育齊指出，在公劃更新地區內的合法建物所有權人即取得都更入門票，可免除自行劃定更新單元程序，縮短時程。都更同意比率門檻75%也比自劃更新單元的80%低，同時也是公辦都更的必要條件之一。

詹育齊也提到，近3年來，北投區都更案共33案，近2年平均報核量是過去8年的1.8倍，報核量位居第二名；士林區都更案共29案，近2年平均報核量為過去8年的1.6倍，報核量位居第四名。

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