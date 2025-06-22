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    桃園總舖師辦桌「謝神宴」6/28席開百桌 周邊路段將交管

    桃園閩南文化節重頭戲「總舖師辦桌」，每年認桌都是秒殺。（圖由警方提供）

    桃園閩南文化節重頭戲「總舖師辦桌」，每年認桌都是秒殺。（圖由警方提供）

    2025/06/22 11:20

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園閩南文化節重頭戲「總舖師辦桌」，28日於桃園區新永和市場停車場席開100桌，認桌一樣瞬間秒殺，今年宴席主題為謝神宴，各總鋪師將大展身手端出謝神好料，活動當天周邊路段將進行交通疏導管制。

    桃園警分局表示，總舖師辦桌活動席開100桌，並有知名歌手演唱，預期將吸引不少民眾參與，主辦單位協調桃園義交中隊動員義交，配合警方進行周邊道路交通疏導管制，呼籲駕駛人活動期間務必遵守員警及義交的指揮管制，尤其要注意停讓行人、勿隨意違停。

    桃園警分局表示，活動當天中午12點起至24點止，申請開放紅、黃線停放路段，包括桃園區中央街雙號側（三民路至民光東路）、青溪一、二及三路雙號側（中央街至春日路）、青溪一路36巷雙號側，中央街雙號側（三民路至民光東路口）人行道也開放機車停放。

    活動詳情可至桃園閩南文化官網桃園閩南文化臉書粉絲專頁查詢。

    桃園閩南文化節重頭戲「總舖師辦桌」28日於新永和市場停車場席開100桌，警方、義交當天將針對周邊路段進行交通疏導管制。（圖由警方提供）

    桃園閩南文化節重頭戲「總舖師辦桌」28日於新永和市場停車場席開100桌，警方、義交當天將針對周邊路段進行交通疏導管制。（圖由警方提供）

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