害中油通運輪避讓撞堤 高雄港引水人記警告

中油通運輪去年6月出高雄港，為閃避進港的台塑海運散裝船「長輝」，撞上外側離岸堤，船身破了大洞。（圖取自運安會報告）

2025/06/22 11:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕中油「通運」輪（TONG YUN）去年6月8日自高雄港出港時，為閃避進港的台塑海運賴比瑞亞籍散裝船「長輝」（FPMC B FOREVER），撞上外側離岸堤，致離岸堤毀損，船身破了大洞，所幸未釀傷亡及污染。運安會調查報告出爐，認為長輝引水人讓船漂向雙向航道釀禍，對相關單位提出14項改善建議，航港局也記引水人1支警告。

運安會近日公布調查報告指出，長輝在高雄港第二港口進港航道等待進港時，受風流影響漂向雙向航道，卻未見引水人穩定船位；接獲船舶交通服務（VTS）通知後，引水人表示將修正船位，但長輝仍維持原方向，駛向通運；當兩船接近並要採取避讓行動時，長輝引水人認為避讓可能導致船尾與通運碰撞，決定加速通過，通運則右轉成功避讓，但最終撞上離岸堤。

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運安會認為，長輝引水人未能落實主管機關相關規範，包括「進港船非經許可不得進入或漂航於雙向航道內」、「不在航道內行駛之船舶應避讓在航道內船舶」，也未落實與船長的資訊交換，使船長無法全面掌握引水人領航操作及港口相關資訊。長輝駕駛台則協作與監控不足，港務公司VTS管制員也未警示長輝進雙向航道。

運安會向航港局、長輝船東台塑海運、高雄港引水人辦事處、台灣港務公司提出14項建議。其中針對主管機關航港局建議有4點：督導引水人遵循港口相關規定及VTS管理機制，提升雙引水人協同作業效能；與港務公司檢討VTS規定、航道管理及違規處措施；協助港務公司檢討船舶分道航行制現行作業模式；協助港務公司研擬引水人於高雄港港內水域離船配套措施，包括船舶交通引導、航道淨空及相關應變機制。

長輝引水人未落實駕駛台資源管理資訊即時互換，怠忽業務上的義務，導致他船碰觸意外，航港局依引水法處分主領引水人，記1支警告。航港局表示，事發後函請高雄港引水人辦事處加強教育訓練，避免事故再次發生，接下來也會盤點各港作業指南及航行規定，請各引水人辦事處遵守。

航港局指出，VTS管理等機制，會依運安會建議，配合港務公司檢討；至於高雄港船舶分道航行制度，已與港務公司開會檢討二港口雙向航道區域船舶會遇條件，後續會請高雄港務分公司盡快修正並納入航行作業指南。

中油通運輪撞上外側離岸堤，船身破大洞，事發後返回高雄港，周遭佈設攔油索，避免環境汙染。（資料照，高雄港務分公司提供）

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